🧓 Nuestros órganos no envejecen todos al mismo ritmo

El envejecimiento no avanza a la misma velocidad en todo nuestro cuerpo ni sigue una progresión regular a lo largo de los años.

Unos investigadores analizaron 25 306 muestras procedentes de 40 tipos de tejidos humanos. Estas muestras se obtuvieron después de la muerte de 970 personas de entre 21 y 70 años. Su objetivo era determinar en qué momentos cambiaba más rápidamente su estructura.

Para ello, el equipo utilizó imágenes microscópicas convencionales de tejidos. Un programa informático detectó numerosos detalles en la organización de las células y de las demás estructuras visibles. Después, los investigadores compararon estas características entre diferentes grupos de edad. Este método les permitió seguir la velocidad de los cambios.

Los resultados revelan varios ritmos. Las arterias coronarias y tibiales ya experimentan importantes cambios estructurales durante la treintena. El útero y la vagina evolucionan sobre todo más tarde, con una aceleración en la cincuentena, alrededor de la menopausia. Por tanto, cada parte del cuerpo sigue su propio reloj.

Otro patrón apareció con mucha frecuencia. Nueve de los 14 tejidos estudiados en detalle, además del ovario, presentaban dos periodos de aceleración. Por lo general, se situaban en la treintena y después alrededor de la cincuentena. Este patrón afectaba, entre otros, al esófago, el estómago, el colon, el intestino delgado, la próstata y los testículos.

El ovario ofrece un ejemplo especialmente ilustrativo. Su estructura cambia más rápidamente entre los 35 y los 40 años, un periodo que coincide con el descenso de la fertilidad. Una segunda aceleración aparece entre los 55 y los 60 años, alrededor de la menopausia.

Estos cambios visibles también van acompañados de modificaciones en el funcionamiento de las células. Durante las fases de aceleración, los investigadores observaron, en particular, una mayor actividad relacionada con la inflamación. En cambio, varios mecanismos asociados a la producción de energía, la reparación y el control del estado de las células estaban menos activos.

Los órganos tampoco parecen evolucionar de manera completamente independiente. En una misma persona, algunos tejidos presentaban cambios coordinados. Era especialmente el caso de varias partes del sistema digestivo y de los órganos reproductores masculinos. Según los análisis del equipo, las hormonas sexuales podrían contribuir a estos vínculos.

Ahora los investigadores disponen de un método para comparar la velocidad de los cambios entre individuos. En particular, podrán estudiar cómo ciertas enfermedades, hábitos de vida o variaciones genéticas se relacionan con un envejecimiento estructural más rápido o más lento.