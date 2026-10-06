🪐 Ein Riesenplanet wird 2033 unsichtbar

Ein Riesenplanet außerhalb des Sonnensystems verlässt vor unseren Augen allmählich die Konfiguration, die es ermöglicht, ihn von der Erde aus leicht zu beobachten.

TOI-1355 b getauft, besitzt dieser Exoplanet etwa die 5,8-fache Masse des Jupiter und das 1,4-Fache seines Radius. Er umkreist einen sehr heißen Stern in nur 2,17 Tagen. Seine große Nähe zu seinem Stern macht ihn zu einem der „heißen Jupiter“, jenen großen Gasplaneten, deren Jahr manchmal nur wenige Tage dauert.

Künstlerische Darstellung eines Planeten von vergleichbarer Größe wie Jupiter, der vor seinem Stern vorüberzieht.

Quelle: NASA, ESA und G. Bacon (STScI).

Um eine solche Welt zu entdecken, können Astronomen auf ihren Durchgang vor ihrem Stern warten. Der Planet verdeckt dann einen kleinen Teil seines Lichts und verursacht eine regelmäßige Helligkeitsabnahme, die als Transit bezeichnet wird. Insbesondere dank des Weltraumteleskops TESS und mehrerer bodengebundener Observatorien konnte das Team TOI-1355 b untersuchen.

Doch diese Durchgänge verändern sich. Die Forschenden stellten fest, dass sich die scheinbare Bahn des Planeten im Verhältnis zur Scheibe seines Sterns allmählich verschiebt. Diese als Präzession bezeichnete Bewegung verändert langsam die Ausrichtung der Umlaufbahn im Raum. Den Messungen zufolge dürfte TOI-1355 b von unserem Blickwinkel aus etwa Mitte 2033 nicht mehr vor seinem Stern vorüberziehen.

Der Planet wird also nicht wirklich verschwinden und auch nicht aufhören, seinen Stern zu umkreisen. Die Forschenden schätzen, dass diese Konfiguration anschließend mehrere Jahrhunderte bestehen könnte, bevor die Geometrie es möglicherweise wieder ermöglicht, diese Durchgänge zu beobachten.

Eine weitere Besonderheit macht TOI-1355 b interessant: Seine Umlaufbahn ist nicht vollkommen kreisförmig. Seine Exzentrizität beträgt etwa 0,22, was auf eine deutlich elliptische Bahn hindeutet. Bei einem geringen Abstand vom Stern tendieren Gezeitenkräfte normalerweise dazu, die Umlaufbahn allmählich kreisförmiger zu machen.

Diese Form könnte die Spur einer bewegten Geschichte bewahren. Gravitationswechselwirkungen mit anderen Körpern könnten den Planeten einst auf eine stark lang gestreckte Bahn gebracht haben. Die vom Stern ausgeübten Gezeitenkräfte hätten diese Umlaufbahn anschließend verkleinert und den Gasriesen allmählich näher herangebracht. TOI-1355 b könnte daher eine Phase dieser noch wenig dokumentierten Entwicklung beobachtbar machen.

Die für bestimmte Messungen verbleibende Zeit wird nun knapp. Das Team plant, die Neigung der Umlaufbahn im Verhältnis zur Rotation des Sterns genauer zu untersuchen. Die Forschenden ziehen außerdem Beobachtungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop in Betracht, um die Atmosphäre des Planeten vor dem Verschwinden seiner Transits zu untersuchen.