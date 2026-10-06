🪐 Um planeta gigante ficará invisível em 2033

Um planeta gigante localizado fora do Sistema Solar está deixando, diante de nossos olhos, a configuração que permite observá-lo facilmente da Terra.

Batizado de TOI-1355 b, esse exoplaneta possui cerca de 5,8 vezes a massa de Júpiter e 1,4 vez o seu raio. Ele orbita uma estrela muito quente em apenas 2,17 dias. Sua grande proximidade com a estrela o coloca entre os «Júpiteres quentes», esses grandes planetas gasosos cujo ano às vezes dura apenas alguns dias.

Visão artística de um planeta de tamanho comparável ao de Júpiter passando diante de sua estrela.

Crédito: NASA, ESA e G. Bacon (STScI).

Para detectar um mundo assim, os astrônomos podem esperar que ele passe diante de sua estrela. O planeta então encobre uma pequena parte de sua luz, produzindo uma queda regular de luminosidade chamada trânsito. Foi principalmente graças ao telescópio espacial TESS e a vários observatórios em terra que a equipe estudou TOI-1355 b.

Mas essas passagens evoluem. Os pesquisadores constataram que a trajetória aparente do planeta se desloca progressivamente em relação ao disco de sua estrela. Esse movimento, chamado precessão, muda lentamente a orientação da órbita no espaço. De acordo com as medições, TOI-1355 b não deverá mais passar diante de sua estrela do nosso ponto de vista por volta de meados de 2033.

O planeta, portanto, não desaparecerá de verdade nem deixará de orbitar sua estrela. Os pesquisadores estimam que essa configuração poderá durar vários séculos antes que a geometria permita eventualmente observar esses trânsitos novamente.

Outra particularidade torna TOI-1355 b interessante: sua órbita não é perfeitamente circular. Sua excentricidade chega a cerca de 0,22, o que indica uma trajetória nitidamente elíptica. Ora, a uma distância pequena da estrela, os efeitos de maré geralmente tendem a tornar a órbita progressivamente mais circular.

Essa forma pode guardar o registro de uma história movimentada. Interações gravitacionais com outros corpos podem ter colocado o planeta, no passado, em uma trajetória muito alongada. As marés exercidas pela estrela teriam depois reduzido essa órbita, aproximando gradualmente o gigante gasoso. TOI-1355 b poderia, portanto, permitir observar uma etapa dessa evolução ainda pouco documentada.

O tempo disponível para algumas medições está agora contado. A equipe planeja estudar com mais precisão a inclinação da órbita em relação à rotação da estrela. Os pesquisadores também consideram fazer observações com o telescópio espacial James Webb para examinar a atmosfera do planeta antes do desaparecimento de seus trânsitos.