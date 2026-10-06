🪐 Un planeta gigante se volverá invisible en 2033

Un planeta gigante situado fuera del Sistema Solar está abandonando, ante nuestros ojos, la configuración que permite observarlo fácilmente desde la Tierra.

Bautizado TOI-1355 b, este exoplaneta posee aproximadamente 5,8 veces la masa de Júpiter y 1,4 veces su radio. Gira alrededor de una estrella muy caliente en solo 2,17 días. Su gran proximidad a la estrella lo sitúa entre los «Júpiter calientes», esos grandes planetas gaseosos cuyo año a veces dura apenas unos días.

Vista artística de un planeta de tamaño comparable al de Júpiter pasando frente a su estrella.

Crédito: NASA, ESA y G. Bacon (STScI).

Para detectar un mundo así, los astrónomos pueden esperar a que pase frente a su estrella. El planeta oculta entonces una pequeña parte de su luz, produciendo una disminución regular del brillo llamada tránsito. El equipo estudió TOI-1355 b, especialmente gracias al telescopio espacial TESS y a varios observatorios terrestres.

Pero estos pasos evolucionan. Los investigadores constataron que la trayectoria aparente del planeta se desplaza progresivamente con respecto al disco de su estrella. Este movimiento, llamado precesión, cambia lentamente la orientación de la órbita en el espacio. Según las mediciones, TOI-1355 b ya no debería pasar frente a su estrella desde nuestro punto de vista hacia mediados de 2033.

Por tanto, el planeta no desaparecerá realmente ni dejará de girar alrededor de su estrella. Los investigadores estiman que esta configuración podría durar después varios siglos antes de que la geometría permita volver a observar eventualmente estos tránsitos.

Otra particularidad hace interesante a TOI-1355 b: su órbita no es perfectamente circular. Su excentricidad alcanza aproximadamente 0,22, lo que indica una trayectoria claramente elíptica. Ahora bien, a poca distancia de la estrella, los efectos de marea suelen tender a hacer que la órbita sea progresivamente más circular.

Esta forma podría conservar la huella de una historia agitada. Las interacciones gravitacionales con otros cuerpos pudieron colocar en el pasado al planeta en una trayectoria muy alargada. Las mareas ejercidas por la estrella habrían reducido después esta órbita, acercando progresivamente al gigante gaseoso. TOI-1355 b podría, por tanto, permitir observar una etapa de esta evolución que aún está mal documentada.

El tiempo disponible para algunas mediciones se está agotando. El equipo prevé estudiar con mayor precisión la inclinación de la órbita con respecto a la rotación de la estrella. Los investigadores también contemplan realizar observaciones con el telescopio espacial James Webb para examinar la atmósfera del planeta antes de que desaparezcan sus tránsitos.