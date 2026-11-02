🐍 Não somos os únicos a ter inventado a roda para nos deslocarmos rapidamente

Para fugir de um perigo, algumas serpentes pequenas já não rastejam: elas fazem a roda e disparam a mais de 13 km/h.

O espetáculo é surpreendente. O animal curva o corpo, ergue uma parte de si mesmo e começa uma sucessão de rolagens. Esse comportamento já foi observado em pequenas serpentes do Sudeste Asiático, mas não se sabia exatamente como elas conseguiam avançar tão rápido sem perder o controle.

Um espécime de Pseudorabdion longiceps fotografado no parque nacional de Bang Lang, na Tailândia.

Foto ou documento: Rushen / Thai National Parks, CC BY-SA 2.0. Ficha da fonte.

Pesquisadores japoneses filmaram serpentes do gênero Pseudorabdion de vários ângulos. Em seguida, estudaram seus movimentos quadro a quadro para entender como o corpo se dobra, gira e volta a se apoiar no chão.

A velocidade medida é impressionante para um animal tão pequeno. Durante as rolagens, algumas serpentes atingiram brevemente 3,69 metros por segundo, ou seja, um pouco mais de 13 km/h. Isso representa cerca de quatro vezes sua velocidade máxima quando se deslocam normalmente, ondulando o corpo.

No entanto, o corpo não faz uma rotação perfeitamente regular, como uma roda de bicicleta. Ele se dobra e se estende alternadamente. Uma parte se apoia no chão e empurra o animal para a frente, depois outra assume o movimento. É essa sucessão de movimentos que permite encadear as rolagens.

Cinemática da locomoção por rolamento.

O detalhe mais surpreendente diz respeito à cabeça. Enquanto o restante do corpo gira rapidamente, ela permanece relativamente estável. Os pesquisadores acreditam que essa separação dos movimentos ajuda a serpente a manter sua orientação e a evitar perder o controle da trajetória.

E isso parece funcionar. Durante os experimentos, as serpentes conseguiram seguir por um corredor de apenas 20 centímetros de largura. Portanto, elas não rolavam ao acaso, mesmo a uma velocidade incomum para seu tamanho.

Essa técnica pode ser útil para escapar rapidamente de um predador. Mas o estudo não prova que ela seja sempre mais eficiente do que a fuga habitual, em todos os ambientes. Ele explica sobretudo como um animal sem patas pode adotar uma forma de locomoção tão diferente.

Essa descoberta mostra que as serpentes não se limitam a rastejar ou nadar. Ao combinar a flexibilidade do corpo com a estabilidade da cabeça, algumas desenvolveram uma verdadeira técnica de fuga acrobática.