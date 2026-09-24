🐍 Schlangenbisse fordern offenbar weit mehr Opfer als geschätzt

Die Zahl der Menschen, die jedes Jahr durch Schlangenbisse vergiftet werden oder sterben, könnte deutlich über den bisherigen Schätzungen liegen.

Ein internationales Team hat dieses Gesundheitsproblem 17 Jahre nach einer früheren Referenzschätzung weltweit neu bewertet. Die Forschenden untersuchten bis zum 31. März 2025 veröffentlichte Arbeiten zu Bissen, Vergiftungen und Todesfällen. Eine Vergiftung bedeutet, dass die Schlange tatsächlich Gift injiziert und dadurch Auswirkungen im Körper verursacht hat.

Ahaetulla prasina (asiatische Lianenschlange), Nationalpark Kaeng Krachan, Thailand

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Ihre niedrigste Schätzung liegt bei 2,1 Millionen Vergiftungen und 274.000 Todesfällen pro Jahr. Im oberen Szenario steigen die Werte auf bis zu 7 Millionen Vergiftungen und 513.000 Todesfälle. Diese Zahlen stammen aus einem statistischen Modell und entsprechen daher keiner direkten Zählung jedes einzelnen Opfers.

Warum gibt es eine solche Unsicherheit? Viele Bisse ereignen sich in ländlichen Gebieten, in denen die medizinischen Daten unvollständig bleiben. Manche Betroffene suchen keine Gesundheitseinrichtung auf, insbesondere wenn die Versorgung weit entfernt oder schwer zugänglich ist. Krankenhausregister erfassen dann nur einen Teil der tatsächlichen Fälle.

Für ihre Untersuchung trugen die Forschenden mehrere Datentypen zusammen. Ihre endgültige Auswahl umfasst 84 Veröffentlichungen, die als ausreichend solide eingestuft wurden, ergänzt durch sechs Quellen, unter anderem von Ministerien, Giftinformationszentren und Gesundheitsbehörden. Das Modell berücksichtigt außerdem geografische, soziale, landwirtschaftliche und umweltbezogene Faktoren.

Die Verteilung ist sehr ungleich. Auf Subsahara-Afrika entfallen schätzungsweise etwa 45 % der weltweiten Vergiftungen und Todesfälle. Süd- und Südostasien zählen ebenfalls zu den am stärksten betroffenen Regionen. In Ländern mit niedrigem Einkommen sind die Raten am höchsten.

Diese Ergebnisse verändern die Größenordnung im Vergleich zur 2008 veröffentlichten globalen Bewertung erheblich. Damals wurde von jährlich 420.000 bis 1,8 Millionen Vergiftungen und 20.000 bis 94.000 Todesfällen ausgegangen. Seitdem haben mehr lokale Studien und Bevölkerungsbefragungen Fälle ans Licht gebracht, die in den Krankenhausstatistiken nicht erfasst wurden.

Die Autorinnen und Autoren bleiben bei ihren eigenen Zahlen vorsichtig. In mehreren Ländern sind direkte Beobachtungen weiterhin selten, und die Erhebungsmethoden unterscheiden sich stark. In Regionen mit fehlenden Informationen beruhen die Schätzungen daher stärker auf Modellierungen, wodurch sich ihr Unsicherheitsbereich vergrößert.

Nun sind neue, direkt in der Bevölkerung durchgeführte Erhebungen erforderlich, insbesondere in Subsahara-Afrika. Genauere Daten würden eine bessere Verteilung von Gegengiften, medizinischer Ausrüstung und geschultem Personal in den Gebieten ermöglichen, in denen Schlangenbisse die meisten Todesfälle verursachen.