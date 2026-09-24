🐍 Las mordeduras de serpiente causarían muchas más víctimas de lo estimado

El número de personas envenenadas o muertas cada año por mordeduras de serpiente podría ser muy superior a las estimaciones utilizadas hasta ahora.

Un equipo internacional ha reevaluado este problema de salud a escala mundial, 17 años después de una estimación de referencia anterior. Los investigadores examinaron los trabajos publicados sobre mordeduras, envenenamientos y muertes hasta el 31 de marzo de 2025. Un envenenamiento significa que la serpiente efectivamente inyectó veneno y provocó efectos en el organismo.

Ahaetulla prasina (serpiente látigo oriental), parque nacional de Kaeng Krachan, Tailandia

CC BY-SA 2.0 · Wikimedia

Su estimación más baja alcanza 2,1 millones de envenenamientos y 274 000 muertes al año. En el escenario más alto, las cifras ascienden hasta 7 millones de envenenamientos y 513 000 muertes. Estos números proceden de un modelo estadístico, por lo que no corresponden a un recuento directo de cada víctima.

¿Por qué existe tanta incertidumbre? Muchas mordeduras ocurren en zonas rurales donde los datos médicos siguen siendo incompletos. Algunas víctimas no acuden a un centro de salud, especialmente cuando la atención médica está lejos o es difícil de obtener. Los registros hospitalarios solo captan entonces una parte de los casos reales.

Para su investigación, los investigadores reunieron varios tipos de datos. Su selección final incluye 84 publicaciones consideradas suficientemente sólidas, a las que se suman seis fuentes procedentes, entre otros, de ministerios, centros de toxicología y agencias sanitarias. El modelo también tiene en cuenta factores geográficos, sociales, agrícolas y ambientales.

La distribución obtenida es muy desigual. El África subsahariana representaría aproximadamente el 45 % de los envenenamientos y las muertes en todo el mundo. Asia del Sur y el Sudeste Asiático también figuran entre las regiones más afectadas. Los países de bajos ingresos presentan las tasas más elevadas.

Estos resultados cambian considerablemente el orden de magnitud con respecto a la evaluación mundial publicada en 2008. Esta estimaba entre 420 000 y 1,8 millones de envenenamientos anuales, y entre 20 000 y 94 000 muertes. Desde entonces, un mayor número de estudios locales y encuestas a la población ha revelado casos que quedaban fuera de las estadísticas hospitalarias.

Los autores mantienen la cautela respecto a sus propias cifras. En varios países, las observaciones directas siguen siendo escasas y los métodos de recopilación difieren mucho. Por tanto, las estimaciones dependen más de la modelización en las regiones donde falta información, lo que amplía su margen de incertidumbre.

Ahora son necesarias nuevas encuestas realizadas directamente a la población, especialmente en el África subsahariana. Unos datos más precisos permitirían distribuir mejor los antivenenos, el equipamiento médico y el personal capacitado en las zonas donde las mordeduras provocan más muertes.