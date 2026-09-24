🐍 As picadas de cobra fariam muito mais vítimas do que se estima

O número de pessoas envenenadas ou mortas todos os anos por picadas de cobra pode ser muito superior às estimativas utilizadas até agora.

Uma equipe internacional reavaliou esse problema de saúde em escala mundial, 17 anos após uma estimativa de referência anterior. Os pesquisadores examinaram os trabalhos publicados sobre picadas, envenenamentos e mortes até 31 de março de 2025. Um envenenamento significa que a cobra efetivamente injetou veneno e provocou efeitos no organismo.

Ahaetulla prasina (serpente-liana asiática), parque nacional de Kaeng Krachan, Tailândia

CC BY-SA 2.0 · Wikimedia

A estimativa mais baixa chega a 2,1 milhões de envenenamentos e 274 mil mortes por ano. No cenário mais alto, os valores sobem para até 7 milhões de envenenamentos e 513 mil mortes. Esses números vêm de um modelo estatístico e, portanto, não correspondem a uma contagem direta de cada vítima.

Por que tamanha incerteza? Muitas picadas ocorrem em áreas rurais onde os dados médicos continuam incompletos. Algumas vítimas não procuram um serviço de saúde, especialmente quando o atendimento fica distante ou é de difícil acesso. Os registros hospitalares acabam captando apenas uma parte dos casos reais.

Para realizar a pesquisa, os pesquisadores reuniram vários tipos de dados. A seleção final inclui 84 publicações consideradas suficientemente sólidas, às quais se somam seis fontes provenientes, entre outros, de ministérios, centros de controle de intoxicações e agências de saúde. O modelo também leva em conta fatores geográficos, sociais, agrícolas e ambientais.

A distribuição obtida é muito desigual. A África Subsaariana representaria cerca de 45% dos envenenamentos e das mortes no mundo. O Sul da Ásia e o Sudeste Asiático também estão entre as regiões mais afetadas. Os países de baixa renda apresentam as taxas mais elevadas.

Esses resultados alteram fortemente a ordem de grandeza em relação à avaliação mundial publicada em 2008. Na época, estimava-se que ocorressem entre 420 mil e 1,8 milhão de envenenamentos por ano, com 20 mil a 94 mil mortes. Desde então, um número maior de estudos locais e pesquisas com as populações revelou casos que não apareciam nas estatísticas hospitalares.

Os autores permanecem cautelosos em relação aos próprios números. Em vários países, as observações diretas continuam raras e os métodos de coleta diferem muito. As estimativas dependem, portanto, mais da modelagem nas regiões onde faltam informações, o que amplia sua margem de incerteza.

Agora são necessárias novas pesquisas realizadas diretamente com as populações, especialmente na África Subsaariana. Dados mais precisos permitiriam distribuir melhor os antivenenos, os equipamentos médicos e os profissionais treinados nas áreas onde as picadas provocam mais mortes.