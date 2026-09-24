🐍 Les morsures de serpent feraient bien plus de victimes qu’estimé

Le nombre de personnes empoisonnées ou tuées chaque année par des morsures de serpent pourrait être bien supérieur aux estimations utilisées jusqu’ici.

Une équipe internationale a réévalué ce problème de santé à l’échelle mondiale, 17 ans après une précédente estimation de référence. Les chercheurs ont examiné les travaux publiés sur les morsures, les envenimations et les décès jusqu’au 31 mars 2025. Une envenimation signifie que le serpent a effectivement injecté du venin et provoqué des effets dans l’organisme.

Ahaetulla prasina (serpent liane asiatique), parc national de Kaeng Krachan, Thaïlande

CC BY-SA 2.0 · Wikimedia

Leur estimation basse atteint 2,1 millions d’envenimations et 274 000 décès par an. Dans le scénario haut, les valeurs montent jusqu’à 7 millions d’envenimations et 513 000 morts. Ces nombres proviennent d’un modèle statistique : ils ne correspondent donc pas à un comptage direct de chaque victime.

Pourquoi une telle incertitude ? De nombreuses morsures surviennent dans des zones rurales où les données médicales restent incomplètes. Certaines victimes ne se rendent pas dans un établissement de santé, notamment lorsque les soins sont éloignés ou difficiles d’accès. Les registres hospitaliers ne captent alors qu’une partie des cas réels.

Pour leur recherche, les chercheurs ont rassemblé plusieurs types de données. Leur sélection finale comprend 84 publications jugées suffisamment solides, auxquelles s’ajoutent six sources provenant notamment de ministères, de centres antipoison et d’agences sanitaires. Le modèle tient aussi compte de facteurs géographiques, sociaux, agricoles et environnementaux.

La répartition obtenue est très inégale. L’Afrique subsaharienne représenterait environ 45 % des envenimations et des décès mondiaux. L’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est figurent également parmi les régions les plus touchées. Les pays à faibles revenus affichent les taux les plus élevés.

Ces résultats changent fortement l’ordre de grandeur par rapport à l’évaluation mondiale publiée en 2008. Celle-ci estimait entre 420 000 et 1,8 million d’envenimations annuelles, pour 20 000 à 94 000 décès. Depuis, davantage d’études locales et d’enquêtes auprès des populations ont révélé des cas qui échappaient aux statistiques hospitalières.

Les auteurs restent prudents sur leurs propres nombres. Dans plusieurs pays, les observations directes demeurent rares et les méthodes de collecte diffèrent fortement. Les estimations reposent donc davantage sur la modélisation dans les régions où les informations manquent, ce qui élargit leur marge d’incertitude.

De nouvelles enquêtes menées directement auprès des populations sont désormais nécessaires, notamment en Afrique subsaharienne. Des données plus précises permettraient de mieux répartir les antivenins, les équipements médicaux et les personnels formés dans les zones où les morsures provoquent le plus de décès.