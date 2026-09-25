🎨 Sesam in Gemälden des alten Ägypten entdeckt

Spuren von Sesam und Moringa wurden dort entdeckt, wo sie bislang niemand identifiziert hatte: in Gemälden aus dem alten Ägypten.

Um die Rezepte der Handwerker zu entschlüsseln, entnahmen die Forschenden 28 winzige Proben von 14 Kunstwerken. Sie stammen aus der Zeit von etwa 1425 v. Chr. bis 400 n. Chr. Die Sammlung umfasst unter anderem bemalte Särge, Fragmente von Wandmalereien, dekorierten Kalkstein und Gegenstände im Zusammenhang mit Mumien, die in drei europäischen Museen aufbewahrt werden.

Die Farbe allein reicht nicht aus, um eine Farbe herzustellen, die auf ihrem Untergrund haftet. Die Handwerker fügten auch Stoffe hinzu, die Pigmente binden oder als Klebstoff dienen konnten. Nach diesen organischen Bestandteilen suchte das Team. Mithilfe der Massenspektrometrie, einer Methode zur Bestimmung ihrer biologischen Herkunft, analysierte es die noch in den Proben vorhandenen Proteine.

Tierische Leime waren durchaus vorhanden, doch ihre Zusammensetzung variierte. Rinder dominierten in den Proben, die diese Art von Leim enthielten. Die Analysen wiesen außerdem Proteine von Schafen oder Ziegen, Eseln und Pferden nach. Einige Hinweise könnten sogar von wilden Antilopen stammen. Zu den verwendeten Geweben scheinen Häute und andere kollagenreiche Gewebe gehört zu haben.

Die größte Überraschung geht jedoch von den Pflanzen aus. In einigen Proben wurden Proteine von Sesam und Moringa gefunden. Nach Angaben der Forschenden waren diese Produkte zuvor noch nie in bemalten Kunstwerken aus dem alten Ägypten dokumentiert worden.

Die in dieser Studie analysierten Kunstwerke mit ihrem Herkunftsmuseum (M: Medelhavsmuseet; BM: British Museum; NCG: Ny Carlsberg Glyptotek) und ihrer Inventarnummer sind nach der Art ihres Untergrunds geordnet:

A – Holzsärge (Deckel und Behälter) sowie Sargfragmente,

B – Fragmente von Wandmalereien (Untergrund aus Lehm und Gips),

C – Mumienbüste und Kartonage (bemalter Gips),

D – Säulenkapitell und Relief­fragment (bemalter Kalkstein).

Bildnachweis: Medelhavsmuseet, © The Trustees of The British Museum und Ny Carlsberg Glyptotek.

Um zu verstehen, in welcher Form diese Pflanzen verwendet worden waren, ergänzte das Team die Proteinuntersuchung durch weitere chemische Analysen. Das gefundene Material war proteinreich und enthielt nur Spuren von Öl. Dies entspricht eher festen Rückständen, die nach dem Pressen der Samen zur Gewinnung des Öls zurückbleiben.

Mit anderen Worten: Einige Handwerker könnten das wiederverwendet haben, was nach der Herstellung von Sesam- oder Moringaöl übrig blieb. Diese Interpretation ist ein Vorschlag, der auf mehreren ergänzenden Methoden beruht. Sie wirft auch Fragen zur Verfügbarkeit, zu den Kosten und zur Bedeutung dieser Materialien im damaligen Ägypten auf.

Diese Ergebnisse können auch Restauratorinnen und Restauratoren unterstützen. Die Art eines Leims oder Bindemittels zu kennen, hilft zu verstehen, wie eine bemalte Schicht bei ihrer Konservierung reagieren kann. Die Studie umfasst allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Objekten und einen Zeitraum von fast 1.800 Jahren. Weitere Kunstwerke müssen untersucht werden, um festzustellen, wie verbreitet diese Rezepturen waren.