🎨 Encuentran sésamo en pinturas del antiguo Egipto

Se acaban de encontrar rastros de sésamo y moringa donde nadie los había identificado antes: en pinturas del antiguo Egipto.

Para reconstruir las recetas de los artesanos, los investigadores tomaron 28 fragmentos diminutos de 14 obras. Datan de aproximadamente 1425 antes de nuestra era hasta 400 de nuestra era. El conjunto incluye ataúdes pintados, fragmentos de pinturas murales, piedra caliza decorada y objetos relacionados con las momias, conservados en tres museos europeos.

Semillas de sésamo.

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El color no basta para fabricar una pintura que se adhiera a su soporte. Los artesanos también añadían materiales capaces de unir los pigmentos o de servir como pegamento. Esos componentes orgánicos son los que buscó el equipo. Analizó las proteínas que aún permanecían en las muestras mediante espectrometría de masas, un método capaz de identificar su origen biológico.

Los pegamentos animales estaban bien presentes, pero su composición variaba. El ganado predominaba en las muestras que contenían este tipo de pegamento. Los análisis también encontraron proteínas procedentes de ovejas o cabras, burros y caballos. Algunos indicios incluso podrían corresponder a antílopes salvajes. Los tejidos empleados parecen haber incluido pieles y otros tejidos ricos en colágeno.

La sorpresa proviene sobre todo de los vegetales. En algunas muestras aparecen proteínas de sésamo y moringa. Según los investigadores, estos productos nunca se habían documentado antes en obras pintadas del antiguo Egipto.

Las obras analizadas en este estudio, con su museo de origen (M: Medelhavsmuseet; BM: British Museum; NCG: Ny Carlsberg Glyptotek) y su número de inventario, están clasificadas según su tipo de soporte:

A - ataúdes de madera (tapa y estuche) y fragmentos de ataúdes,

B - fragmentos de pinturas murales (soporte de tierra y yeso),

C - busto de momia y cartonnage (yeso pintado),

D - capitel de columna y fragmento de relieve (piedra caliza pintada).

Crédito de la foto: Medelhavsmuseet, © The Trustees of The British Museum y Ny Carlsberg Glyptotek.

Para comprender en qué forma se habían utilizado estas plantas, el equipo complementó el estudio de las proteínas con otros análisis químicos. El material encontrado era rico en proteínas y solo contenía trazas de aceite. Esto corresponde más bien a residuos sólidos obtenidos después de prensar las semillas para extraer su aceite.

En otras palabras, algunos artesanos podrían haber reutilizado lo que quedaba después de producir aceite de sésamo o de moringa. Esta interpretación sigue siendo una propuesta basada en varios métodos complementarios. También plantea preguntas sobre la disponibilidad, el coste o el significado de estos materiales en el Egipto de aquella época.

Estos resultados también pueden servir a los restauradores. Conocer la naturaleza de un pegamento o aglutinante ayuda a comprender cómo puede reaccionar una capa pintada durante su conservación. Sin embargo, el estudio abarca un número limitado de objetos y casi 1800 años: será necesario analizar otras obras para saber hasta qué punto estas recetas estaban extendidas.