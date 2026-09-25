🎨 Sésamo encontrado em pinturas do antigo Egito

Vestígios de sésamo e moringa foram encontrados onde ninguém os havia identificado antes: em pinturas do antigo Egito.

Para descobrir as receitas dos artesãos, os pesquisadores coletaram 28 fragmentos minúsculos de 14 obras. Elas datam de aproximadamente 1425 a.C. a 400 d.C. O conjunto inclui, entre outros itens, caixões pintados, fragmentos de pinturas murais, calcário decorado e objetos relacionados a múmias, conservados em três museus europeus.

Sementes de sésamo.

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A cor não é suficiente para produzir uma pintura que adira ao suporte. Os artesãos também adicionavam materiais capazes de unir os pigmentos ou servir como cola. Foram esses componentes orgânicos que a equipe procurou. Ela analisou as proteínas ainda presentes nas amostras por meio da espectrometria de massas, um método capaz de identificar sua origem biológica.

As colas animais estavam bem presentes, mas sua composição variava. O gado predominava nas amostras que continham esse tipo de cola. As análises também encontraram proteínas provenientes de ovelhas ou cabras, burros e cavalos. Alguns indícios podem até corresponder a antílopes selvagens. Os tecidos empregados parecem ter incluído peles e outros tecidos ricos em colágeno.

A surpresa vem sobretudo dos vegetais. Proteínas de sésamo e moringa aparecem em algumas amostras. Segundo os pesquisadores, esses produtos nunca haviam sido documentados antes em obras pintadas do antigo Egito.

As obras analisadas neste estudo, com seu museu de origem (M: Medelhavsmuseet; BM: British Museum; NCG: Ny Carlsberg Glyptotek) e seu número de inventário, estão classificadas de acordo com o tipo de suporte:

A - caixões de madeira (tampa e estojo) e fragmentos de caixões,

B - fragmentos de pinturas murais (suporte de terra e gesso),

C - busto de múmia e cartonagem (gesso pintado),

D - capitel de coluna e fragmento de relevo (calcário pintado).

Crédito da foto: Medelhavsmuseet, © The Trustees of The British Museum e Ny Carlsberg Glyptotek.

Para entender de que forma essas plantas haviam sido utilizadas, a equipe complementou o estudo das proteínas com outras análises químicas. O material encontrado era rico em proteínas e continha apenas vestígios de óleo. Isso corresponde mais a resíduos sólidos obtidos após a prensagem das sementes para extrair o óleo.

Em outras palavras, alguns artesãos podem ter reutilizado o que restava após a produção de óleo de sésamo ou moringa. Essa interpretação continua sendo uma proposta baseada em vários métodos complementares. Ela também levanta questões sobre a disponibilidade, o custo ou o significado desses materiais no Egito daquela época.

Esses resultados também podem ser úteis aos restauradores. Conhecer a natureza de uma cola ou de um aglutinante ajuda a entender como uma camada pictórica pode reagir durante sua conservação. O estudo, contudo, aborda um número limitado de objetos e cobre quase 1 800 anos: outras obras deverão ser analisadas para determinar até que ponto essas receitas eram difundidas.