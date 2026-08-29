🌠 Ein feiner Sternstrom in einer anderen Galaxie könnte ihre Dunkle Materie enthüllen

Ein feiner Sternstrom wurde in einer Galaxie außerhalb der Milchstraße entdeckt. Er scheint aus einem Kugelsternhaufen zu stammen, einer sehr dichten Gruppe alter Sterne. Es wäre die erste derartige Struktur, die in einer anderen Galaxie beobachtet wurde, und sie ist aus einem besonderen Grund interessant: Sie könnte dabei helfen, deren Dunkle Materie zu messen.

Die betreffende Galaxie trägt den Namen UGC9050-Dw1. Astronomen haben dort mithilfe von Tiefenaufnahmen des Weltraumteleskops Hubble ein schmales, lang gestrecktes Band aus Sternen identifiziert.

Visualisierung der Modelle, die je nach Szenario mit Dunkler Materie zu den Beobachtungen passen könnten (links) oder nicht (rechts).

Dieser Sternstrom könnte der Überrest eines Kugelsternhaufens sein, der durch die Gravitation seiner Galaxie allmählich verformt wurde. Im Laufe seiner Bewegung könnten Sterne aus der Gruppe herausgerissen und anschließend entlang ihrer Umlaufbahn in die Länge gezogen worden sein.

Eine solche Struktur wird als Sternstrom bezeichnet. In der Milchstraße sind bereits mehrere Beispiele bekannt. Ihre Form hängt unmittelbar von der Gravitation ab, der die Sterne auf ihrer Bahn ausgesetzt sind.

Genau das macht diese Entdeckung für die Erforschung der Dunklen Materie interessant. Sie erzeugt kein Licht, aber ihre Masse verändert die Bewegungen der Sterne. Die Form des Sternstroms kann daher als indirekter Hinweis auf ihre Anwesenheit dienen.

Die Forschenden verglichen die beobachtete Struktur mit Simulationen. Ihr Aussehen, ihre Farbe und das Vorhandensein eines kompakten Objekts in der Nähe entsprechen dem, was man von einem alten Kugelsternhaufen in der Auflösung erwartet.

Ihre Modelle deuten außerdem darauf hin, dass UGC9050-Dw1 eine beträchtliche Menge Dunkler Materie enthalten könnte. Diese Schätzung hängt weiterhin vom gewählten Szenario zur Erklärung des Sternstroms ab und muss durch neue Beobachtungen präzisiert werden.

Die Bedeutung geht über diese einzelne Galaxie hinaus. Wenn anderswo weitere ähnliche Sternströme entdeckt werden, können Astronomen die Verteilung der Dunklen Materie in mehreren Galaxien vergleichen. Bisher wurde diese Methode vor allem innerhalb der Milchstraße eingesetzt.