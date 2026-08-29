🌠 Uma fina corrente de estrelas detectada em outra galáxia pode revelar sua matéria escura

Uma fina corrente de estrelas foi detectada em uma galáxia fora da Via Láctea. Ela parece ter origem em um aglomerado globular, um grupo muito denso de estrelas antigas. Essa seria a primeira estrutura desse tipo observada em outra galáxia, com um interesse especial: ela poderia ajudar a medir sua matéria escura.

A galáxia em questão chama-se UGC9050-Dw1. Os astrônomos identificaram nela uma faixa estreita e alongada de estrelas graças a imagens profundas do telescópio espacial Hubble.

Visualização dos modelos que podem corresponder (à esquerda) ou não (à direita) às observações, de acordo com diferentes cenários envolvendo a matéria escura.

Essa corrente pode ser o remanescente de um aglomerado globular progressivamente deformado pela gravidade de sua galáxia. Algumas estrelas teriam sido arrancadas do grupo ao longo de seu deslocamento e depois esticadas ao longo de sua órbita.

Esse tipo de estrutura é chamado de corrente estelar. Na Via Láctea, vários exemplos já são conhecidos. Sua forma depende diretamente da gravidade encontrada pelas estrelas durante seu trajeto.

É justamente isso que torna essa descoberta interessante para o estudo da matéria escura. Ela não produz luz, mas sua massa modifica os movimentos das estrelas. A forma da corrente pode, portanto, servir como um indício indireto de sua presença.

Os pesquisadores compararam a estrutura observada com simulações. Seu aspecto, sua cor e a presença de um objeto compacto nas proximidades correspondem ao que se espera de um antigo aglomerado globular em processo de dispersão.

Seus modelos também indicam que UGC9050-Dw1 pode conter uma quantidade significativa de matéria escura. Essa estimativa ainda depende do cenário escolhido para explicar a corrente e deverá ser refinada com novas observações.

O impacto vai além dessa única galáxia. Se outras correntes semelhantes forem identificadas em outros lugares, os astrônomos poderão comparar a distribuição da matéria escura em várias galáxias. Até agora, esse método era usado principalmente dentro da Via Láctea.