🌠 Une fine traînée d’étoiles repérée dans une autre galaxie pourrait révéler sa matière noire

Une fine traînée d’étoiles a été repérée dans une galaxie extérieure à la Voie lactée. Elle semble provenir d’un amas globulaire, un groupe très dense d’étoiles anciennes. Ce serait la première structure de ce type observée dans une autre galaxie, avec un intérêt particulier : elle pourrait aider à mesurer sa matière noire.

La galaxie concernée se nomme UGC9050-Dw1. Les astronomes y ont identifié une bande étroite et allongée d’étoiles grâce à des images profondes du télescope spatial Hubble.

Visualisation des modèles pouvant correspondre (à gauche) ou non (à droite) aux observations, selon différents scénarios impliquant la matière noire.

Cette traînée pourrait être le reste d’un amas globulaire progressivement déformé par la gravité de sa galaxie. Des étoiles auraient été arrachées au groupe au fil de son déplacement, puis étirées le long de son orbite.

Ce type de structure est appelé courant stellaire. Dans la Voie lactée, plusieurs exemples sont déjà connus. Leur forme dépend directement de la gravité rencontrée par les étoiles au cours de leur trajet.

C’est justement ce qui rend cette découverte intéressante pour l’étude de la matière noire. Celle-ci ne produit pas de lumière, mais sa masse modifie les mouvements des étoiles. La forme du courant peut donc servir de trace indirecte de sa présence.

Les chercheurs ont comparé la structure observée à des simulations. Son aspect, sa couleur et la présence d’un objet compact à proximité correspondent à ce que l’on attend d’un ancien amas globulaire en cours de dispersion.

Leurs modèles indiquent aussi que UGC9050-Dw1 pourrait contenir une quantité importante de matière noire. Cette estimation reste dépendante du scénario retenu pour expliquer la traînée et devra être affinée avec de nouvelles observations.

L’enjeu dépasse cette seule galaxie. Si d’autres courants semblables sont repérés ailleurs, les astronomes pourront comparer la répartition de la matière noire dans plusieurs galaxies. Jusqu’à présent, cette méthode était surtout utilisée à l’intérieur de la Voie lactée.