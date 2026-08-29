🌠 Una fina estela de estrellas detectada en otra galaxia podría revelar su materia oscura

Una fina estela de estrellas ha sido detectada en una galaxia exterior a la Vía Láctea. Parece proceder de un cúmulo globular, un grupo muy denso de estrellas antiguas. Sería la primera estructura de este tipo observada en otra galaxia, con un interés particular: podría ayudar a medir su materia oscura.

La galaxia en cuestión se llama UGC9050-Dw1. Los astrónomos identificaron allí una banda estrecha y alargada de estrellas gracias a imágenes profundas del telescopio espacial Hubble.

Visualización de los modelos que podrían corresponder (izquierda) o no (derecha) a las observaciones, según distintos escenarios relacionados con la materia oscura.

Esta estela podría ser el resto de un cúmulo globular deformado progresivamente por la gravedad de su galaxia. Algunas estrellas habrían sido arrancadas del grupo a lo largo de su desplazamiento y luego estiradas a lo largo de su órbita.

Este tipo de estructura se denomina corriente estelar. En la Vía Láctea ya se conocen varios ejemplos. Su forma depende directamente de la gravedad que encuentran las estrellas durante su recorrido.

Precisamente eso es lo que hace que este descubrimiento resulte interesante para el estudio de la materia oscura. Esta no produce luz, pero su masa modifica los movimientos de las estrellas. Por tanto, la forma de la corriente puede servir como indicio indirecto de su presencia.

Los investigadores compararon la estructura observada con simulaciones. Su aspecto, su color y la presencia de un objeto compacto cercano coinciden con lo que se espera de un antiguo cúmulo globular en proceso de dispersión.

Sus modelos también indican que UGC9050-Dw1 podría contener una cantidad importante de materia oscura. Esta estimación sigue dependiendo del escenario elegido para explicar la estela y deberá precisarse con nuevas observaciones.

La importancia de este hallazgo va más allá de esta única galaxia. Si se detectan otras corrientes similares en otros lugares, los astrónomos podrán comparar la distribución de la materia oscura en varias galaxias. Hasta ahora, este método se utilizaba sobre todo dentro de la Vía Láctea.