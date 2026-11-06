🌋 Um impacto inesperado nas populações humanas de uma erupção gigantesca

Uma erupção vulcânica gigantesca transformou o Japão há 7.300 anos. Ainda assim, algumas populações vizinhas continuaram a crescer.

Naquela época, comunidades viviam da caça, da pesca e da coleta nas ilhas japonesas. Então o vulcão Kikai, ao sul do arquipélago, entrou em erupção com uma violência excepcional. Enormes quantidades de cinzas cobriram as terras, transformando as paisagens e privando muitos habitantes de seus recursos habituais.

Mapa da distribuição das cinzas da erupção de Akahoya, originada na caldeira de Kikai, no sul do Japão, há cerca de 7.300 anos. As curvas indicam, entre outras, espessuras de 20 e 30 cm.

Mapa: Hugo Lopez (Yug), modificação de Pekachu, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Imagem Wikimedia

Seria possível pensar que uma catástrofe desse tipo provocou o mesmo colapso em toda parte. No sul da ilha de Kyushu, próxima ao vulcão, as populações diminuíram acentuadamente, como seria de esperar. Mais ao norte, porém, algumas comunidades continuaram, pelo contrário, a se desenvolver.

Como reencontrar os vestígios de pessoas que viveram há vários milênios? Os pesquisadores estudaram as datações obtidas a partir de vestígios arqueológicos, principalmente por meio do carbono 14. Quando uma região fornece mais vestígios de ocupação para determinado período, isso pode indicar que era mais populosa.

O método exige precauções: algumas regiões foram mais escavadas do que outras. Por isso, uma equipe internacional elaborou um modelo estatístico capaz de levar essas diferenças em conta, comparando ao mesmo tempo as evoluções demográficas e a espessura dos depósitos de cinzas.

Os resultados mostram que as consequências da erupção variaram muito de acordo com os territórios. No sul de Kyushu, as condições de vida se deterioraram bruscamente. No norte, por outro lado, as populações puderam continuar crescendo apesar das mudanças profundas.

Por que uma diferença tão grande? Habitantes das regiões mais atingidas talvez tenham se deslocado para territórios menos afetados. Outras comunidades podem ter adaptado seus hábitos para encontrar alimento. Os pesquisadores consideram essas explicações, mas os vestígios não permitem acompanhar diretamente os deslocamentos das famílias.

O estudo também mostra que a influência da erupção não se limitou às terras cobertas de cinzas. Em algumas regiões mais distantes do Japão, o crescimento populacional parece ter desacelerado. Assim, uma catástrofe pode modificar a vida de comunidades muito diferentes, mesmo a grandes distâncias.

Esses resultados mostram sobretudo que, diante de um mesmo evento, as populações humanas podem seguir trajetórias muito diferentes, dependendo das condições locais e de suas possibilidades de adaptação.