🥗 Alimentos ultraprocesados y cáncer: ¿un estudio a contracorriente?

¿Presentan todos los alimentos ultraprocesados los mismos riesgos para la salud? Un estudio sobre más de 460 000 personas invita a observar más de cerca lo que comemos.

Los alimentos ultraprocesados ocupan un lugar importante en nuestra alimentación. Esta categoría reúne productos muy diferentes: galletas, refrescos, carnes procesadas industriales, pero también algunos panes integrales envasados o productos lácteos. Todos tienen en común haber pasado por varias etapas de fabricación y contener, en ocasiones, ingredientes poco utilizados en la cocina.

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Unos investigadores quisieron saber si la cantidad total de estos alimentos consumidos estaba relacionada con el riesgo de cáncer colorrectal, es decir, de colon o recto. Estudiaron las respuestas de 461 682 adultos estadounidenses, de entre 50 y 71 años al inicio de la investigación. Su alimentación había sido descrita en cuestionarios cumplimentados a mediados de la década de 1990.

A continuación, estas personas fueron objeto de seguimiento durante casi 19 años de media. Durante ese periodo, 10 075 participantes desarrollaron un cáncer colorrectal. Los investigadores compararon estos diagnósticos con los hábitos alimentarios declarados al inicio, teniendo en cuenta, entre otros factores, la edad, el tabaquismo y la actividad física.

El resultado puede sorprender: en esta población, consumir globalmente más alimentos ultraprocesados no estaba asociado con un aumento medible del riesgo de este cáncer. Sin embargo, esto no significa que todos estos productos sean equivalentes ni que no tengan consecuencias para la salud.

Al analizar los alimentos por separado, aparecen diferencias. Un mayor consumo de carnes procesadas estaba asociado con un mayor número de cánceres colorrectales. En cambio, los cereales integrales, la fibra y algunos productos lácteos, incluso cuando procedían de alimentos clasificados como ultraprocesados, estaban asociados con un menor riesgo.

Esto puede explicar por qué el resultado global no muestra un aumento claro: las asociaciones observadas para los distintos grupos de alimentos apuntan en direcciones opuestas. Un pan integral industrial y un embutido no se vuelven equivalentes simplemente porque ambos sean ultraprocesados.

Además, los investigadores observaron hábitos, sin pedir a los participantes que modificaran sus comidas. La alimentación se declaró mediante un cuestionario al inicio y pudo cambiar durante los años siguientes.

Por tanto, los resultados no cuestionan los consejos de prevención ya establecidos: priorizar los alimentos ricos en fibra y los cereales integrales, y limitar las carnes procesadas. Sobre todo, muestran que, para comprender los vínculos entre la alimentación y el cáncer colorrectal, también hay que observar la composición de los productos, no solo su grado de transformación.