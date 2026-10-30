🥗 Ultraverarbeitete Lebensmittel und Krebs: eine Studie gegen den Strom?

Haben alle ultraverarbeiteten Lebensmittel die gleichen gesundheitlichen Risiken? Eine Studie mit mehr als 460.000 Menschen lädt dazu ein, genauer darauf zu achten, was wir essen.

Ultraverarbeitete Lebensmittel nehmen einen wichtigen Platz in unserer Ernährung ein. Diese Kategorie umfasst sehr unterschiedliche Produkte: Kekse, Limonaden, industriell hergestellte Wurstwaren, aber auch bestimmte abgepackte Vollkornbrote oder Milchprodukte. Gemeinsam ist ihnen, dass sie mehrere Verarbeitungsschritte durchlaufen haben und manchmal Zutaten enthalten, die in der Küche nur selten verwendet werden.

Illustrationsbild von Pexels

Forschende wollten herausfinden, ob die insgesamt verzehrte Menge dieser Lebensmittel mit dem Risiko für Darmkrebs, also Krebs des Dickdarms oder des Enddarms, zusammenhing. Sie untersuchten die Antworten von 461.682 US-amerikanischen Erwachsenen, die zu Beginn der Untersuchung zwischen 50 und 71 Jahre alt waren. Ihre Ernährung war in Fragebögen beschrieben worden, die Mitte der 1990er-Jahre ausgefüllt worden waren.

Anschließend wurden diese Personen durchschnittlich fast 19 Jahre lang beobachtet. In diesem Zeitraum erkrankten 10.075 Teilnehmende an Darmkrebs. Die Forschenden verglichen diese Diagnosen mit den zu Beginn angegebenen Ernährungsgewohnheiten und berücksichtigten dabei unter anderem Alter, Rauchen und körperliche Aktivität.

Das Ergebnis kann überraschen: In dieser Bevölkerungsgruppe war ein insgesamt höherer Verzehr ultraverarbeiteter Lebensmittel nicht mit einer messbaren Zunahme des Risikos für diese Krebsart verbunden. Das bedeutet jedoch weder, dass alle diese Produkte gleichwertig sind, noch dass sie keine Folgen für die Gesundheit haben.

Bei einer getrennten Betrachtung der Lebensmittel werden Unterschiede sichtbar. Ein höherer Verzehr von verarbeitetem Fleisch war mit mehr Darmkrebserkrankungen verbunden. Vollkornprodukte, Ballaststoffe und bestimmte Milchprodukte hingegen waren mit einem geringeren Risiko verbunden, selbst wenn sie aus Lebensmitteln stammten, die als ultraverarbeitet eingestuft wurden.

Das kann erklären, warum das Gesamtergebnis keinen eindeutigen Anstieg zeigt: Die bei verschiedenen Lebensmittelgruppen beobachteten Zusammenhänge weisen in entgegengesetzte Richtungen. Ein industriell hergestelltes Vollkornbrot und eine Wurstware werden nicht allein deshalb gleichwertig, weil beide ultraverarbeitet sind.

Außerdem beobachteten die Forschenden Ernährungsgewohnheiten, ohne die Teilnehmenden aufzufordern, ihre Mahlzeiten zu verändern. Die Ernährung wurde zu Beginn per Fragebogen erfasst und konnte sich in den folgenden Jahren verändern.

Die Ergebnisse stellen daher die bestehenden Empfehlungen zur Vorbeugung nicht infrage: ballaststoffreiche Lebensmittel und Vollkornprodukte bevorzugen und verarbeitetes Fleisch begrenzen. Sie zeigen vor allem, dass man zum Verständnis der Zusammenhänge zwischen Ernährung und Darmkrebs auch auf die Zusammensetzung der Produkte und nicht nur auf ihren Verarbeitungsgrad achten muss.