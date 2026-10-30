🥗 Alimentos ultraprocessados e câncer: um estudo na contramão?

Todos os alimentos ultraprocessados apresentam os mesmos riscos para a saúde? Um estudo com mais de 460 mil pessoas nos convida a observar mais de perto o que comemos.

Os alimentos ultraprocessados ocupam um lugar importante em nossa alimentação. Essa categoria reúne produtos muito diferentes: biscoitos, refrigerantes, carnes processadas industriais, mas também alguns pães integrais embalados ou produtos lácteos. Eles têm em comum o fato de terem passado por várias etapas de fabricação e, às vezes, conterem ingredientes pouco utilizados na cozinha.

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Pesquisadores quiseram saber se a quantidade total desses alimentos consumidos estava relacionada ao risco de câncer colorretal, ou seja, do cólon ou do reto. Eles analisaram as respostas de 461.682 adultos americanos, com idades entre 50 e 71 anos no início da pesquisa. A alimentação deles havia sido descrita em questionários preenchidos em meados dos anos 1990.

Essas pessoas foram acompanhadas por quase 19 anos, em média. Durante esse período, 10.075 participantes desenvolveram câncer colorretal. Os pesquisadores compararam esses diagnósticos com os hábitos alimentares declarados no início, levando em conta especialmente a idade, o tabagismo e a atividade física.

O resultado pode surpreender: nessa população, consumir globalmente mais alimentos ultraprocessados não estava associado a um aumento mensurável do risco desse câncer. Isso, contudo, não significa que todos esses produtos sejam equivalentes ou que não tenham consequências para a saúde.

Ao analisar os alimentos separadamente, as diferenças aparecem. Um consumo maior de carnes processadas estava associado a mais casos de câncer colorretal. Por outro lado, cereais integrais, fibras e alguns produtos lácteos, mesmo quando provinham de alimentos classificados como ultraprocessados, estavam associados a um risco menor.

Isso pode explicar por que o resultado geral não mostra um aumento claro: as associações observadas para diferentes grupos de alimentos apontam em direções opostas. Um pão integral industrializado e uma carne processada não se tornam equivalentes simplesmente porque ambos são ultraprocessados.

Além disso, os pesquisadores observaram hábitos, sem pedir aos participantes que modificassem suas refeições. A alimentação foi declarada por meio de questionário no início e pode ter mudado nos anos seguintes.

Os resultados, portanto, não colocam em questão as recomendações de prevenção já estabelecidas: priorizar alimentos ricos em fibras e cereais integrais e limitar as carnes processadas. Eles mostram sobretudo que, para compreender as relações entre alimentação e câncer colorretal, também é preciso observar a composição dos produtos, e não apenas seu grau de processamento.