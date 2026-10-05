🔥 Una ameba se reproduce aún a 63 °C en este lago, un récord

Una diminuta ameba descubierta en fuentes termales eleva varios grados la temperatura máxima conocida para la vida dotada de células con núcleo.

Su nombre es Incendiamoeba cascadensis. Los investigadores la aislaron en aguas geotérmicas del parque nacional volcánico Lassen, en California. Esta ameba pertenece a los eucariotas, el amplio grupo que reúne, entre otros, a los animales, las plantas y los hongos. Su característica común es una célula cuyo material genético está encerrado en un núcleo.

Boiling Springs Lake, zona geotérmica del parque nacional volcánico Lassen, en California. Crédito: Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0.

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Hasta ahora, algunos hongos y algas rojas todavía podían multiplicarse alrededor de los 60 °C. La recién descubierta supera este límite. En el laboratorio, los investigadores observaron su multiplicación hasta los 63 °C. Incluso observaron directamente la mitosis, es decir, la etapa en la que una célula distribuye su material genético antes de dividirse.

El calor no se tolera solo durante unos instantes. Incendiamoeba se desarrolla entre 42 y 63 °C, con un crecimiento óptimo alrededor de 55 a 57 °C. A 64 °C, deja de multiplicarse, pero aún puede moverse. Expuesta a 70 °C, todavía puede recuperarse cuando la temperatura desciende.

Para comprender esta resistencia, el equipo también estudió su ADN y la actividad de sus genes. Varios mecanismos parecen contribuir a su supervivencia. La ameba posee más genes asociados al mantenimiento de las proteínas y a la estabilidad de su material genético. Bajo un calor intenso, también aumenta la actividad de genes relacionados con la reparación del ADN.

También puede cambiar de forma cuando las condiciones se vuelven demasiado calurosas. A alta temperatura, forma una envoltura protectora y entra en un estado de reposo. Esta capacidad le permite atravesar temporalmente condiciones en las que ya no puede alimentarse ni multiplicarse. Después reanuda su actividad cuando su entorno vuelve a ser favorable.

En su fuente termal, esta resistencia le proporciona una ventaja muy concreta. La ameba se alimenta de bacterias adaptadas al calor y ocupa la cima de esta diminuta cadena alimentaria. A tales temperaturas, los investigadores no encontraron animales microscópicos capaces de comerse estas amebas. La competencia por el alimento también es menor.

El récord sigue siendo muy inferior al de ciertas formas de vida sin núcleo. La arquea Methanopyrus kandleri puede desarrollarse hasta los 122 °C cerca de fuentes hidrotermales profundas. Sin embargo, las células eucariotas poseen más estructuras internas sensibles al calor.

Ahora los investigadores quieren comprender qué adaptaciones hacen que las proteínas de esta ameba sean tan resistentes al calor. Algunas podrían interesar a la biotecnología, especialmente para diseñar enzimas activas a alta temperatura. También se han detectado secuencias genéticas similares en otras regiones geotérmicas, lo que abre la investigación a nuevas especies emparentadas.