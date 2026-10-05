🔥 Uma ameba ainda se reproduz a 63 °C neste lago, um recorde

Uma minúscula ameba descoberta em fontes termais eleva em vários graus a temperatura máxima conhecida para a vida dotada de células com núcleo.

O seu nome é Incendiamoeba cascadensis. Os pesquisadores isolaram-na em águas geotérmicas do Parque Nacional Vulcânico de Lassen, na Califórnia. Essa ameba pertence aos eucariotas, o vasto grupo que reúne, nomeadamente, os animais, as plantas e os fungos. O que têm em comum é uma célula cujo material genético está encerrado num núcleo.

Boiling Springs Lake, zona geotérmica do Parque Nacional Vulcânico de Lassen, na Califórnia. Crédito: Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0.

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Até agora, alguns fungos e algas vermelhas ainda conseguiam multiplicar-se a cerca de 60 °C. A nova espécie ultrapassa esse limite. Em laboratório, os pesquisadores observaram a sua multiplicação até 63 °C. Também observaram diretamente a mitose, ou seja, a etapa em que uma célula distribui o seu material genético antes de se dividir.

O calor não é apenas suportado durante alguns instantes. A Incendiamoeba desenvolve-se entre 42 e 63 °C, com um crescimento ideal entre 55 e 57 °C. A 64 °C, deixa de se multiplicar, mas continua capaz de se mover. Exposta a 70 °C, ainda consegue recuperar quando a temperatura desce.

Para compreender essa resistência, a equipe também estudou o seu ADN e a atividade dos seus genes. Vários mecanismos parecem contribuir para a sua sobrevivência. A ameba possui mais genes associados à manutenção das proteínas e à estabilidade do seu material genético. Sob calor intenso, também aumenta a atividade de genes ligados à reparação do ADN.

Ela também pode mudar de forma quando as condições ficam demasiado quentes. A alta temperatura, forma uma camada protetora e entra num estado de repouso. Essa capacidade permite-lhe atravessar temporariamente condições em que já não consegue alimentar-se nem multiplicar-se. Depois retoma a sua atividade quando o ambiente volta a ser favorável.

Na sua fonte termal, essa resistência proporciona-lhe uma vantagem muito concreta. A ameba alimenta-se de bactérias adaptadas ao calor e ocupa o topo dessa minúscula cadeia alimentar. A essas temperaturas, os pesquisadores não encontraram animais microscópicos capazes de comer essas amebas. A competição por alimento também é reduzida.

O recorde continua muito abaixo do de algumas formas de vida sem núcleo. A arqueia Methanopyrus kandleri pode desenvolver-se até 122 °C perto de fontes hidrotermais profundas. Mas as células eucariotas possuem mais estruturas internas sensíveis ao calor.

Os pesquisadores querem agora compreender quais adaptações tornam as proteínas desta ameba tão resistentes ao calor. Algumas poderiam interessar às biotecnologias, nomeadamente para conceber enzimas ativas a altas temperaturas. Sequências genéticas próximas também foram identificadas noutras regiões geotérmicas, abrindo a investigação a novas espécies aparentadas.