🔋 Ensayos exitosos para una batería comestible

Una pequeña batería puede alimentar un dispositivo electrónico en el sistema digestivo y después degradarse cuando ya no es necesaria.

Las cápsulas electrónicas ingeribles ya existen para observar o medir lo que ocurre en el cuerpo. Algunas también pueden transmitir información o realizar una acción temporal. Sin embargo, necesitan energía. Una pila convencional contiene materiales que no están diseñados para permanecer en el organismo y normalmente debe expulsarse sin causar daños.

Una batería biorreabsorbible integrada en una cápsula ingerible se desintegra en el estómago después de su uso.

Crédito: cortesía de los investigadores; MIT News — CC BY-NC-ND.

Por ello, unos investigadores han diseñado una batería cuyos principales componentes pueden desaparecer gradualmente en el cuerpo. Utiliza, entre otros materiales, magnesio y trióxido de molibdeno, depositados sobre un soporte de papel. El conjunto está protegido por materiales adecuados para una permanencia temporal en el sistema digestivo.

La batería alcanza una tensión máxima de 1,84 V. Una versión destinada a cápsulas mantuvo una tensión de aproximadamente 1,6 V durante un día de descarga continua. Estas prestaciones son suficientes para alimentar varias funciones electrónicas pequeñas sin recurrir a una pila convencional.

Los investigadores la integraron, en particular, en una cápsula capaz de enviar una señal de radio. Este dispositivo permite seguir el recorrido de una cápsula después de su ingestión. Durante las pruebas fuera de un organismo, la señal podía detectarse correctamente a distancia.

Los dispositivos también se probaron en cerdos, cuyo sistema digestivo tiene unas dimensiones similares a las del ser humano. Una batería permaneció operativa en el estómago durante tres días. Otros experimentos comprobaron la transmisión de radio y el funcionamiento eléctrico.

Un dispositivo que atraviesa rápidamente el intestino puede eliminarse de forma natural en unos días. En ese caso, los componentes capaces de degradarse proporcionan sobre todo una seguridad adicional si el dispositivo permanece bloqueado más tiempo del previsto.

Aún quedan varios aspectos por estudiar antes de plantear usos en seres humanos. Los investigadores deben medir, en particular, la duración de conservación de las baterías antes de su uso y su estabilidad durante largos periodos. También quieren controlar mejor el grosor de su envoltura protectora, que influye en el momento en que los distintos elementos empiezan a degradarse.