🔋 Testes bem-sucedidos para uma bateria comestível

Uma pequena bateria pode alimentar um dispositivo eletrônico no sistema digestivo e depois se degradar quando não for mais necessária.

As cápsulas eletrônicas ingeríveis já existem para observar ou medir o que acontece no corpo. Algumas também podem transmitir informações ou realizar uma ação temporária. No entanto, elas precisam de energia. Uma pilha convencional contém materiais que não foram projetados para permanecer no organismo e normalmente deve ser eliminada sem causar danos.

Uma bateria biorreabsorvível integrada a uma cápsula ingerível se desintegra no estômago após o uso.

Crédito: Courtesy of the researchers; MIT News — CC BY-NC-ND.

Por isso, pesquisadores desenvolveram uma bateria cujos principais componentes podem desaparecer gradualmente no corpo. Ela utiliza, entre outros materiais, magnésio e trióxido de molibdênio, depositados sobre um suporte de papel. O conjunto é protegido por materiais adequados para uma permanência temporária no sistema digestivo.

A bateria atinge uma tensão máxima de 1,84 V. Uma versão destinada a cápsulas manteve uma tensão de aproximadamente 1,6 V durante um dia de descarga contínua. Esse desempenho é suficiente para alimentar várias funções eletrônicas de pequeno porte, sem recorrer a uma pilha convencional.

Os pesquisadores integraram a bateria, entre outros dispositivos, a uma cápsula capaz de enviar um sinal de rádio. Esse dispositivo permite acompanhar a passagem de uma cápsula após sua ingestão. Durante os testes fora de um organismo, o sinal podia ser detectado corretamente à distância.

Os dispositivos também foram testados em porcos, cujo sistema digestivo apresenta dimensões semelhantes às do sistema humano. Uma bateria permaneceu operacional no estômago durante três dias. Outros experimentos verificaram a transmissão de rádio e o funcionamento elétrico.

Um dispositivo que atravessa rapidamente o intestino pode simplesmente ser eliminado naturalmente em poucos dias. Nesse caso, componentes capazes de se degradar oferecem sobretudo uma segurança adicional caso o dispositivo fique bloqueado por mais tempo do que o previsto.

Ainda há vários pontos a estudar antes de considerar usos em seres humanos. Os pesquisadores precisam medir, entre outras coisas, o prazo de armazenamento das baterias antes do uso e sua estabilidade por longos períodos. Eles também querem controlar melhor a espessura de seu revestimento protetor, que influencia o momento em que os diferentes componentes começam a se degradar.