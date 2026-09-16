🍫 Cacao consumido en la Georgia estadounidense hace 1.000 años

Los rastros de ADN revelan que se consumía cacao en la actual Georgia estadounidense hace casi 1.000 años.

El descubrimiento procede del yacimiento de Etowah, una antigua ciudad indígena situada en el sureste de Estados Unidos. Los arqueólogos habían encontrado allí fragmentos de cerámica que databan de los siglos XI y XII. Dos de estos fragmentos contienen diminutas secuencias de ADN pertenecientes al árbol del cacao, Theobroma cacao.

Vainas de cacao abiertas que muestran las semillas que contienen.

Crédito: Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0.

Imagen de Wikimedia

El resultado sorprende por una razón sencilla: el árbol del cacao es una planta tropical que no crece de forma natural en Georgia. Por tanto, el cacao encontrado en Etowah, o un producto elaborado a partir de él, tuvo que recorrer una gran distancia antes de llegar al yacimiento. Se desconoce la ruta exacta.

Este descubrimiento también resuelve una antigua incertidumbre. Un análisis anterior de 31 fragmentos de cerámica de Etowah había detectado varias sustancias presentes en el cacao. Pero esas mismas moléculas también existen en el acebo yaupon, una planta local utilizada para preparar una bebida con cafeína. Por tanto, los análisis químicos por sí solos no permitían decidirse.

Esta vez, los investigadores buscaron directamente el ADN del árbol del cacao en tres muestras. Tras la secuenciación y varios filtros destinados a descartar otras especies, identificaron secuencias propias de Theobroma cacao (árbol del cacao) en dos piezas de cerámica. Los fragmentos de ADN eran muy cortos, con características correspondientes a material genético antiguo y degradado.

Aun así, es necesario actuar con cautela. Solo dos recipientes proporcionaron suficientes secuencias propias del cacao para superar el umbral establecido por los investigadores. Además, las piezas de cerámica habían sido lavadas después de su descubrimiento en la década de 1950. Por ello, el equipo aplicó procedimientos estrictos para limitar el riesgo de que un ADN moderno contaminara las muestras.

El contexto arqueológico aporta otra información. Estas piezas de cerámica proceden de fosas que contenían huesos de animales, fragmentos de cerámica y restos orgánicos asociados a festines. Posteriormente, las fosas se utilizaron durante la construcción del primer gran montículo de tierra de Etowah. Así pues, el cacao pudo consumirse durante reuniones colectivas.

Ya se había identificado cacao mucho más al oeste, especialmente en Chaco Canyon, en el actual Nuevo México. Etowah amplía esta presencia hasta el sureste de Estados Unidos. Sin embargo, todavía no existen pruebas arqueológicas que permitan reconstruir una ruta directa entre Etowah y las regiones productoras de cacao de América Central.

Ahora los investigadores quieren buscar ADN de cacao en otros yacimientos. Algunas piezas de cerámica procedentes, entre otros lugares, de los valles del Ohio y del Misisipi habían revelado en el pasado moléculas compatibles con el cacao, pero también con el acebo yaupon. El análisis genético podría determinar ahora si el cacao circulaba de forma aún más amplia por América del Norte antes de la llegada de los europeos.