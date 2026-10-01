🌧️ Un calor anómalo en el Tíbet habría favorecido dos diluvios en California

Dos episodios de lluvias récord en California podrían haber sido favorecidos por una anomalía surgida a miles de kilómetros, en la meseta tibetana.

Los investigadores estudiaron los inviernos de 2016-2017 y 2022-2023. California y las regiones vecinas recibieron entonces precipitaciones excepcionales. El resultado era aún más sorprendente porque estos episodios se produjeron durante La Niña, una situación que suele asociarse con un tiempo más seco en esta parte de América del Norte.

Ondas de Rossby representadas en un modelo atmosférico

Al examinar los datos meteorológicos de 1984 a 2023, el equipo detectó una relación. Cuando la meseta tibetana estaba anormalmente cálida al comienzo del invierno, llovía más en el oeste de Estados Unidos el mes siguiente. Sin embargo, una simple correlación no basta para demostrar que un fenómeno provoque otro.

Por eso, los científicos utilizaron simulaciones climáticas. Sin reproducir correctamente el calor observado en el Tíbet, su modelo no reproducía las precipitaciones extremas de California. Tras integrar esta anomalía de temperatura, reproducía aproximadamente el 56 % del exceso de precipitaciones de enero de 2017 y el 38 % del de marzo de 2023.

¿Cómo puede el calor en Asia modificar la lluvia en América? La atmósfera transporta perturbaciones a distancias muy largas. En este caso, el calentamiento de la meseta tibetana modifica grandes ondulaciones del aire que se propagan hacia el este. Los meteorólogos las llaman ondas de Rossby.

Esta reacción en cadena llega después al Pacífico e influye en los ríos atmosféricos. A pesar de su nombre, no se trata de cursos de agua. Son largas bandas de aire muy húmedo capaces de transportar enormes cantidades de vapor de agua sobre el océano. Cuando llegan a la costa californiana, pueden provocar fuertes precipitaciones.

Las simulaciones también indican que las grandes ondulaciones atmosféricas se deforman sobre el noreste del Pacífico. Este mecanismo y los ríos atmosféricos pueden actuar entonces conjuntamente. El calor del Tíbet no explica por sí solo cada inundación, pero aparece como uno de los factores que favorecieron estos dos episodios récord.

Este descubrimiento podría ayudar sobre todo a realizar previsiones con varias semanas de antelación. Las precipitaciones invernales de California siguen siendo difíciles de anticipar con tanta antelación. Vigilar las temperaturas de las mesetas altas asiáticas podría proporcionar un indicio adicional antes de ciertos episodios, una línea de investigación que los investigadores podrán probar ahora durante más inviernos.