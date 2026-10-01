🌧️ Calor anormal no Tibete pode ter favorecido dois dilúvios na Califórnia

Dois episódios de chuvas recordes na Califórnia podem ter sido favorecidos por uma anomalia surgida a milhares de quilômetros, no planalto tibetano.

Os pesquisadores se concentraram nos invernos de 2016-2017 e 2022-2023. A Califórnia e regiões vizinhas receberam então precipitações excepcionais. O resultado era ainda mais surpreendente porque esses episódios ocorreram durante La Niña, uma situação frequentemente associada a um tempo mais seco nessa parte da América do Norte.

Ondas de Rossby representadas em um modelo atmosférico

Ao examinar dados meteorológicos de 1984 a 2023, a equipe identificou uma ligação. Quando o planalto tibetano estava anormalmente quente no início do inverno, chovia mais no oeste dos Estados Unidos no mês seguinte. Uma simples correlação, porém, não basta para estabelecer que um fenômeno provoca o outro.

Os cientistas então utilizaram simulações climáticas. Sem reproduzir corretamente o calor observado no Tibete, o modelo não reproduzia as precipitações extremas da Califórnia. Depois de incorporar essa anomalia de temperatura, ele reproduzia cerca de 56% do excesso de precipitação de janeiro de 2017 e 38% do de março de 2023.

Como o calor na Ásia pode modificar a chuva na América? A atmosfera transporta perturbações por distâncias muito longas. Nesse caso, o aquecimento do planalto tibetano modifica grandes ondulações do ar que se propagam para leste. Os meteorologistas as chamam de ondas de Rossby.

Essa reação em cadeia alcança então o Pacífico e influencia os rios atmosféricos. Apesar do nome, não se trata de cursos de água. São longas faixas de ar muito úmido capazes de transportar enormes quantidades de vapor de água sobre o oceano. Quando chegam à costa californiana, podem provocar fortes precipitações.

As simulações também indicam que as grandes ondulações atmosféricas se deformam sobre o nordeste do Pacífico. Esse mecanismo e os rios atmosféricos podem então agir em conjunto. O calor do Tibete, portanto, não explica sozinho cada inundação, mas surge como um dos fatores que favoreceram esses dois episódios recordes.

Essa descoberta poderia sobretudo ajudar nas previsões feitas várias semanas antes. As precipitações de inverno da Califórnia continuam difíceis de prever com tanta antecedência. Monitorar as temperaturas dos planaltos asiáticos poderia fornecer um indício adicional antes de certos episódios, uma possibilidade que os pesquisadores agora poderão testar em mais invernos.