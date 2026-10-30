🦀 Con el calentamiento, los cangrejos híbridos se han vuelto 13 veces más numerosos

En el mar de Bering, unos cangrejos que antes eran poco comunes se han multiplicado a una velocidad sorprendente: ahora son más de 13 veces más numerosos.

Estos animales son híbridos. Nacen del cruce entre dos especies cercanas, el cangrejo de las nieves y el cangrejo Tanner. Los investigadores los reconocen, entre otras cosas, por la forma de su boca, diferente de la de cada uno de sus progenitores. Durante mucho tiempo, solo representaron una pequeña proporción de los cangrejos observados frente a las costas de Alaska.

Un cangrejo híbrido de las nieves-Tanner capturado durante el arrastre de fondo realizado en 2026 en el este del mar de Bering. Los cangrejos híbridos presentan características morfológicas intermedias, como una boca curvada, con respecto a las especies progenitoras, el cangrejo de las nieves y el cangrejo Tanner.

Crédito: NOAA Fisheries / Leah Zacher

Todo cambió después de la ola de calor marina de 2018 y 2019. En esta región habitualmente fría, la temperatura del agua se mantuvo anormalmente elevada. Los cangrejos de las nieves se vieron especialmente afectados. Su población se desplomó, con la desaparición de miles de millones de individuos.

Unos años más tarde, los científicos constataron el fenómeno inverso entre los cangrejos híbridos. Su número se había multiplicado por más de 13. En 2025, representaban el 41,7 % de los machos de tamaño comercializable según los criterios pesqueros, frente a menos del 10 % anteriormente.

A primera vista, podría pensarse que el agua más cálida favoreció los cruces entre ambas especies. Sin embargo, los análisis de los investigadores estadounidenses no apuntan en esa dirección. No demostraron que los adultos de ambas especies se encontraran más para reproducirse, ni que el calor beneficiara directamente a los híbridos.

Vista cercana de la cara de un cangrejo Tanner (Chionoecetes bairdi), una especie emparentada con el cangrejo de las nieves.

Foto: Wikimedia Commons.

La explicación estaría más bien relacionada con la desaparición de los cangrejos de las nieves. Eran tan numerosos que ocupaban gran parte del espacio y compartían los mismos recursos alimentarios. También podían comer cangrejos más pequeños. Al soportar mal el calentamiento de su entorno, su colapso habría dejado más alimento y espacio para los supervivientes, entre ellos los híbridos y los cangrejos Tanner.

Los investigadores utilizaron modelos estadísticos para examinar esta reacción en cadena. Según sus cálculos, los efectos indirectos relacionados con la desaparición de los cangrejos de las nieves explicarían aproximadamente el 76 % del aumento observado entre los cangrejos Tanner y los híbridos en conjunto.

Esta situación plantea ahora un problema para los pescadores y las autoridades. Los híbridos pueden capturarse junto con los cangrejos de las nieves, pero las normas pesqueras no preveían una presencia tan importante. Por tanto, es necesario reevaluar las cantidades que pueden extraerse sin amenazar a las poblaciones.

Esta historia muestra que una ola de calor marina no se limita a afectar directamente a las especies sensibles. Al hacer desaparecer a ciertos animales, también puede favorecer a sus vecinos, a veces de una manera totalmente inesperada.