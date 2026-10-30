🦀 Durch die Erwärmung sind hybride Krabben 13-mal häufiger geworden

In der Beringsee haben sich einst seltene Krabben erstaunlich schnell vermehrt: Ihre Zahl ist inzwischen mehr als 13-mal so hoch.

Bei diesen Tieren handelt es sich um Hybride. Sie entstehen durch die Kreuzung zweier verwandter Arten, der Schneekrabbe und der Tannerkrabbe. Forschende erkennen sie unter anderem an der Form ihres Mundes, die sich von der beider Elternarten unterscheidet. Lange Zeit machten sie nur einen kleinen Teil der Krabben aus, die vor Alaska beobachtet wurden.

Eine Schnee-Tanner-Hybridkrabbe, die beim Grundschleppnetzfang 2026 im östlichen Teil der Beringsee gefangen wurde. Hybride Krabben weisen im Vergleich zu den Elternarten, der Schneekrabbe und der Tannerkrabbe, intermediäre morphologische Merkmale auf, etwa einen gebogenen Mund.

Quelle: NOAA Fisheries / Leah Zacher

Alles änderte sich nach der marinen Hitzewelle von 2018 und 2019. In dieser normalerweise kalten Region blieb die Wassertemperatur ungewöhnlich hoch. Schneekrabben waren besonders stark betroffen. Ihre Population brach zusammen, Milliarden Tiere verschwanden.

Einige Jahre später stellten die Wissenschaftler beim Gegenteil bei den Hybridkrabben fest. Ihre Zahl hatte sich mehr als ver13-facht. Im Jahr 2025 machten sie nach den Kriterien der Fischerei 41,7 % der vermarktungsfähigen Männchen aus, gegenüber weniger als 10 % zuvor.

Auf den ersten Blick könnte man glauben, dass das wärmere Wasser die Kreuzungen zwischen den beiden Arten begünstigt hat. Die Analysen der US-amerikanischen Forschenden weisen jedoch nicht darauf hin. Sie zeigten weder, dass sich die erwachsenen Tiere beider Arten zur Fortpflanzung häufiger trafen, noch dass die Wärme den Hybriden unmittelbar zugutekam.

Nahaufnahme des Gesichts einer Tannerkrabbe (Chionoecetes bairdi), einer mit der Schneekrabbe verwandten Art.

Foto: Wikimedia Commons.

Die Erklärung dürfte eher mit dem Verschwinden der Schneekrabben zusammenhängen. Sie waren so zahlreich, dass sie einen großen Teil des Lebensraums einnahmen und dieselben Nahrungsressourcen nutzten. Außerdem konnten sie kleinere Krabben fressen. Da sie die Erwärmung ihrer Umwelt schlecht vertrugen, dürfte ihr Zusammenbruch den Überlebenden, darunter den Hybriden und Tannerkrabben, mehr Nahrung und Platz hinterlassen haben.

Die Forschenden nutzten statistische Modelle, um diese Kettenreaktion zu untersuchen. Ihren Berechnungen zufolge erklären die indirekten Auswirkungen des Verschwindens der Schneekrabben etwa 76 % des beobachteten Anstiegs bei Tannerkrabben und Hybriden zusammen.

Diese Situation stellt Fischer und Behörden nun vor ein Problem. Hybride können zusammen mit Schneekrabben gefangen werden, doch die Fischereiregeln waren nicht auf eine derart große Präsenz eingestellt. Daher muss neu bewertet werden, welche Mengen entnommen werden können, ohne die Populationen zu gefährden.

Diese Geschichte zeigt, dass eine marine Hitzewelle nicht nur direkt empfindliche Arten beeinträchtigt. Indem sie bestimmte Tiere verschwinden lässt, kann sie auch deren Nachbarn begünstigen – manchmal auf völlig unerwartete Weise.