🦀 Com o aquecimento, caranguejos híbridos ficaram 13 vezes mais numerosos

No mar de Bering, caranguejos que antes eram raros se multiplicaram a uma velocidade surpreendente: agora são mais de 13 vezes numerosos.

Esses animais são híbridos. Eles nascem do cruzamento entre duas espécies próximas, o caranguejo-das-neves e o caranguejo Tanner. Os pesquisadores os reconhecem principalmente pelo formato da boca, diferente do de cada um dos dois progenitores. Durante muito tempo, eles representavam apenas uma pequena parcela dos caranguejos observados ao largo do Alasca.

Um caranguejo híbrido neve-Tanner capturado durante a pesca de arrasto de fundo realizada em 2026 no leste do mar de Bering. Os caranguejos híbridos apresentam características morfológicas intermediárias, como uma boca curvada, em relação às espécies parentais, o caranguejo-das-neves e o caranguejo Tanner.

Crédito: NOAA Fisheries / Leah Zacher

Tudo mudou após a onda de calor marinha de 2018 e 2019. Nessa região normalmente fria, a temperatura da água permaneceu anormalmente elevada. Os caranguejos-das-neves foram particularmente afetados. Sua população entrou em colapso, com o desaparecimento de bilhões de indivíduos.

Alguns anos depois, os cientistas constataram o fenômeno inverso entre os caranguejos híbridos. Seu número havia aumentado mais de 13 vezes. Em 2025, eles representavam 41,7% dos machos de tamanho comercializável segundo os critérios da pesca, contra menos de 10% anteriormente.

À primeira vista, poderia parecer que a água mais quente favoreceu os cruzamentos entre as duas espécies. No entanto, as análises dos pesquisadores americanos não apontam nessa direção. Elas não mostraram que os adultos das duas espécies se encontravam com mais frequência para se reproduzir, nem que o calor beneficiava diretamente os híbridos.

Vista aproximada da face de um caranguejo Tanner (Chionoecetes bairdi), uma espécie aparentada ao caranguejo-das-neves.

Foto: Wikimedia Commons.

A explicação estaria mais ligada ao desaparecimento dos caranguejos-das-neves. Eles eram tão numerosos que ocupavam grande parte do espaço e compartilhavam os mesmos recursos alimentares. Também podiam comer caranguejos menores. Como não suportavam bem o aquecimento de seu ambiente, seu colapso teria deixado mais alimento e espaço para os sobreviventes, entre eles os híbridos e os caranguejos Tanner.

Os pesquisadores utilizaram modelos estatísticos para examinar essa reação em cadeia. Segundo seus cálculos, os efeitos indiretos relacionados ao desaparecimento dos caranguejos-das-neves explicariam cerca de 76% do aumento observado nos caranguejos Tanner e nos híbridos juntos.

Essa situação agora representa um problema para pescadores e autoridades. Os híbridos podem ser capturados junto com os caranguejos-das-neves, mas as regras de pesca não previam uma presença tão expressiva. Portanto, é preciso reavaliar as quantidades que podem ser retiradas sem ameaçar as populações.

Essa história mostra que uma onda de calor marinha não afeta apenas diretamente as espécies sensíveis. Ao fazer desaparecer alguns animais, ela também pode favorecer seus vizinhos, às vezes de uma maneira totalmente inesperada.