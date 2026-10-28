🐌 ¿Por qué algunas conchas de caracol giran al revés?

Algunos caracoles tienen una concha que se enrolla hacia la izquierda, mientras que la mayoría lo hace hacia la derecha.

Este detalle puede parecer insignificante. Sin embargo, en los caracoles, el sentido de la espiral también corresponde a una diferencia en la organización del cuerpo. Cuando dos individuos tienen conchas opuestas, sus órganos no están colocados exactamente de la misma manera. Esto incluso puede complicar su reproducción.

El biólogo Angus Davison sostiene dos caracoles japoneses del género Euhadra con enrollamientos de concha opuestos, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha.

Foto: Angus Davison, CC0 1.0.

Unos investigadores estudiaron caracoles japoneses del género Euhadra. En este grupo, algunas especies tienen naturalmente una concha enrollada hacia la izquierda. No se trata de una enfermedad ni de una deformación accidental: esta característica se transmite de generación en generación.

El equipo comparó su ADN con el de caracoles cuya concha gira en el otro sentido. Así identificó dos versiones antiguas de un mismo gen, asociado a una proteína llamada miosina. Esta proteína participa en los movimientos y las fuerzas que se ejercen en el interior de las células.

La diferencia puede actuar muy pronto, desde las primeras etapas del desarrollo del embrión. Cuando las células comienzan a organizarse, pequeños movimientos contribuyen a definir qué se convertirá en el lado izquierdo y el derecho del cuerpo. Un cambio en la proteína podría entonces orientar esta organización en un sentido o en el otro.

Los investigadores también descubrieron que las dos versiones del gen existían desde hacía mucho tiempo. Y, a diferencia de ciertas mutaciones estudiadas en otros caracoles, ninguna parece provocar un problema de salud concreto. Por tanto, ambas orientaciones forman parte de la diversidad natural de estos animales.

¿Por qué interesa este descubrimiento a los biólogos? Casi todos los animales presentan una organización diferente entre su lado izquierdo y su lado derecho. En nuestro caso, por ejemplo, el corazón suele estar a la izquierda y el hígado más bien a la derecha. Pero todavía comprendemos de forma imperfecta cómo aparece esta orientación en el embrión.

Los caracoles ofrecen una oportunidad excepcional para observar las dos posibilidades en la naturaleza. Su estudio puede ayudar a comprender cómo las primeras células establecen un sentido izquierda-derecha.