🐌 Por que algumas conchas de caracóis se enrolam ao contrário?

Alguns caracóis possuem uma concha que se enrola para a esquerda, enquanto a maioria se enrola para a direita.

Esse detalhe pode parecer insignificante. No entanto, nos caracóis, o sentido da espiral também corresponde a uma diferença na organização do corpo. Quando dois indivíduos têm conchas opostas, seus órgãos não ficam exatamente da mesma maneira. Isso pode até complicar sua reprodução.

O biólogo Angus Davison segura dois caracóis japoneses do gênero Euhadra que apresentam enrolamentos de concha opostos, um para a esquerda e outro para a direita.

Foto: Angus Davison, CC0 1.0.

Pesquisadores estudaram caracóis japoneses do gênero Euhadra. Nesse grupo, algumas espécies possuem naturalmente uma concha enrolada para a esquerda. Não se trata de uma doença nem de uma deformação acidental: essa característica é transmitida ao longo das gerações.

A equipe comparou seu DNA com o de caracóis cuja concha gira no sentido oposto. Assim, identificou duas versões antigas de um mesmo gene, associado a uma proteína chamada miosina. Essa proteína participa dos movimentos e das forças exercidas no interior das células.

A diferença pode atuar muito cedo, desde as primeiras etapas do desenvolvimento do embrião. Quando as células começam a se organizar, pequenos movimentos contribuem para definir o que se tornará o lado esquerdo e o lado direito do corpo. Uma alteração na proteína poderia então orientar essa organização em um sentido ou no outro.

Os pesquisadores também descobriram que as duas versões do gene existem há muito tempo. E, ao contrário de algumas mutações estudadas em outros caracóis, nenhuma parece provocar um problema de saúde específico. As duas orientações, portanto, fazem parte da diversidade natural desses animais.

Por que essa descoberta interessa aos biólogos? Quase todos os animais possuem uma organização diferente entre seu lado esquerdo e seu lado direito. Em nós, por exemplo, o coração geralmente fica à esquerda e o fígado, mais à direita. Mas ainda entendemos de forma imperfeita como essa orientação surge no embrião.

Os caracóis oferecem uma rara oportunidade de observar as duas possibilidades na natureza. Seu estudo pode ajudar a compreender como as primeiras células estabelecem uma orientação entre esquerda e direita.