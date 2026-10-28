🐌 Pourquoi certaines coquilles d'escargot tournent-elles à l'envers ?

Certains escargots possèdent une coquille qui s'enroule vers la gauche, alors que la plupart tournent vers la droite.

Ce détail peut sembler anodin. Pourtant, chez les escargots, le sens de la spirale correspond aussi à une différence dans l'organisation du corps. Quand deux individus ont des coquilles opposées, leurs organes ne sont pas placés exactement de la même manière. Cela peut même compliquer leur reproduction.

Le biologiste Angus Davison tient deux escargots japonais du genre Euhadra présentant des enroulements de coquille opposés, l’un vers la gauche et l’autre vers la droite.

Photo : Angus Davison, CC0 1.0.

Des chercheurs se sont intéressés à des escargots japonais du genre Euhadra. Dans ce groupe, certaines espèces possèdent naturellement une coquille enroulée vers la gauche. Ce n'est ni une maladie ni une déformation accidentelle : cette particularité se transmet au fil des générations.

L'équipe a comparé leur ADN avec celui d'escargots dont la coquille tourne dans l'autre sens. Elle a ainsi identifié deux anciennes versions d'un même gène, associé à une protéine appelée myosine. Cette protéine participe aux mouvements et aux forces exercées à l'intérieur des cellules.

La différence peut agir très tôt, dès les premières étapes du développement de l'embryon. Lorsque les cellules commencent à s'organiser, de petits mouvements contribuent à définir ce qui deviendra la gauche et la droite du corps. Un changement dans la protéine pourrait alors orienter cette organisation dans un sens ou dans l'autre.

Les chercheurs ont aussi découvert que les deux versions du gène existaient depuis très longtemps. Et contrairement à certaines mutations étudiées chez d'autres escargots, aucune ne semble provoquer de problème de santé particulier. Les deux orientations font donc partie de la diversité naturelle de ces animaux.

Pourquoi cette découverte intéresse-t-elle les biologistes ? Presque tous les animaux possèdent une organisation différente entre leur côté gauche et leur côté droit. Chez nous, par exemple, le cœur se trouve généralement à gauche et le foie plutôt à droite. Mais on comprend encore imparfaitement comment cette orientation apparaît chez l'embryon.

Les escargots offrent une occasion rare d'observer les deux possibilités dans la nature. Leur étude peut aider à comprendre comment les premières cellules établissent un sens gauche-droite.