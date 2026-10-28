🐌 Warum drehen sich manche Schneckenhäuser andersherum?

Bei manchen Schnecken windet sich das Gehäuse nach links, während es sich bei den meisten nach rechts windet.

Dieses Detail mag nebensächlich erscheinen. Bei Schnecken entspricht die Richtung der Spirale jedoch auch einem Unterschied in der Organisation des Körpers. Wenn zwei Individuen entgegengesetzt gewundene Gehäuse haben, liegen ihre Organe nicht genau gleich. Das kann sogar ihre Fortpflanzung erschweren.

Der Biologe Angus Davison hält zwei japanische Schnecken der Gattung Euhadra, deren Gehäuse entgegengesetzt gewunden sind, eines nach links und eines nach rechts.

Foto: Angus Davison, CC0 1.0.

Forschende haben sich für japanische Schnecken der Gattung Euhadra interessiert. In dieser Gruppe besitzen einige Arten von Natur aus ein nach links gewundenes Gehäuse. Das ist weder eine Krankheit noch eine zufällige Fehlbildung: Diese Besonderheit wird über Generationen weitergegeben.

Das Team verglich ihre DNA mit der von Schnecken, deren Gehäuse sich in die andere Richtung windet. Dabei identifizierte es zwei alte Varianten desselben Gens, das mit einem Protein namens Myosin verbunden ist. Dieses Protein ist an Bewegungen und Kräften beteiligt, die innerhalb der Zellen wirken.

Der Unterschied kann sehr früh wirken, bereits in den ersten Entwicklungsphasen des Embryos. Wenn die Zellen beginnen, sich zu organisieren, tragen kleine Bewegungen dazu bei, festzulegen, was zur linken und rechten Seite des Körpers wird. Eine Veränderung des Proteins könnte diese Organisation dann in die eine oder andere Richtung lenken.

Die Forschenden entdeckten außerdem, dass die beiden Genvarianten schon seit sehr langer Zeit existieren. Anders als manche bei anderen Schnecken untersuchte Mutationen scheint keine von ihnen besondere gesundheitliche Probleme zu verursachen. Beide Ausrichtungen gehören daher zur natürlichen Vielfalt dieser Tiere.

Warum interessiert diese Entdeckung die Biologinnen und Biologen? Fast alle Tiere besitzen zwischen ihrer linken und ihrer rechten Seite eine unterschiedliche Organisation. Bei uns liegt das Herz beispielsweise normalerweise links und die Leber eher rechts. Doch wir verstehen noch nicht vollständig, wie diese Ausrichtung im Embryo entsteht.

Schnecken bieten eine seltene Gelegenheit, beide Möglichkeiten in der Natur zu beobachten. Ihre Untersuchung kann helfen zu verstehen, wie die ersten Zellen eine Links-rechts-Ausrichtung festlegen.