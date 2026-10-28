🌊 Un simple adhesivo protege mejor contra las inundaciones que los sacos de arena

Para impedir que el agua entre por una puerta durante una inundación, una simple cinta adhesiva resistente podría funcionar mejor que los sacos de arena.

Ante una subida del nivel del agua, los sacos de arena siguen siendo una de las protecciones más conocidas. Sin embargo, son pesados, requieren mucho tiempo para colocarse y distan de ser estancos. Unos investigadores de la Universidad de Hull, en el Reino Unido, quisieron comparar su eficacia con la de soluciones más fáciles de encontrar en el comercio.

Sacos de arena apilados delante de las puertas de unas casas en Lamont, Iowa, antes de una inundación en junio de 2008. Foto: Patsy Lynch/FEMA, dominio público.

Instalaron seis tipos de puertas de viviendas en un laboratorio capaz de reproducir una inundación. Detrás de cada puerta, recogieron y midieron el agua que conseguía pasar. Después aumentaron progresivamente el nivel del agua hasta 60 centímetros, mientras probaban distintas protecciones.

El resultado más sorprendente se refiere a la cinta adhesiva reforzada, a menudo llamada duct tape. Al cubrir por el lado exterior los posibles puntos de entrada de agua alrededor de la puerta, los investigadores redujeron las filtraciones entre un 97 y un 98 % en comparación con una puerta sin protección.

Una cinta especial de caucho sintético obtuvo resultados aún mejores, con una reducción del 99 %. Los sacos de arena, aunque estaban apilados delante de la puerta junto con una lona de plástico, fueron menos eficaces: en el mejor de los casos, reducían las filtraciones un 70 % en esas condiciones.

Cinta adhesiva resistente.

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El lado de la puerta también importa. Las protecciones adhesivas funcionaban mucho mejor cuando se colocaban en el exterior que cuando se colocaban en el interior. Las puertas que se abren hacia fuera también resistían mejor las filtraciones que las que se abren hacia dentro, incluso sin protección adicional.

¿Por qué obtiene el adhesivo tan buenos resultados? Los sacos de arena frenan el agua, pero a menudo dejan espacios entre ellos o a lo largo del marco. La cinta, en cambio, puede cubrir directamente los pequeños huecos por los que se filtra el agua. En los experimentos, los investigadores tardaron entre 10 y 20 minutos en aplicarla.

Sin embargo, conviene tener cuidado: no basta con colocar unas cuantas tiras para impermeabilizar una casa. Los resultados corresponden a puertas concretas, en un laboratorio y con una altura de agua limitada a 60 centímetros. Durante una inundación real, el agua puede entrar por las paredes, los sistemas de ventilación u otras aberturas, y la presión puede dañar la estructura.

Por tanto, los investigadores presentan estas cintas como una protección temporal adicional, no como un sustituto de los dispositivos profesionales ni de las normas de seguridad. Su estudio muestra sobre todo que, para limitar la entrada de agua alrededor de una puerta, una solución sencilla y barata puede resultar a veces muy eficaz.