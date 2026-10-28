🌊 Un simple adhésif protège mieux des inondations que les sacs de sable

Pour empêcher l'eau d'entrer par une porte lors d'une inondation, un simple ruban adhésif résistant pourrait faire mieux que des sacs de sable.

Face à une montée des eaux, les sacs de sable restent l'une des protections les plus connues. Ils sont pourtant lourds, longs à mettre en place et loin d'être étanches. Des chercheurs de l'Université de Hull, au Royaume-Uni, ont voulu comparer leur efficacité à celle de solutions plus faciles à trouver dans le commerce.

Sacs de sable empilés devant les portes de maisons à Lamont, dans l’Iowa, avant une inondation de juin 2008. Photo : Patsy Lynch/FEMA, domaine public.

Ils ont installé six types de portes d'habitation dans un laboratoire capable de reproduire une inondation. Derrière chaque porte, ils ont recueilli et mesuré l'eau qui réussissait à passer. Puis ils ont progressivement augmenté le niveau de l'eau, jusqu'à 60 centimètres, en essayant différentes protections.

Le résultat le plus surprenant concerne le ruban adhésif armé, souvent appelé duct tape. En recouvrant les passages possibles de l'eau autour de la porte, du côté extérieur, les chercheurs ont réduit les infiltrations de 97 à 98 % par rapport à une porte sans protection.

Un ruban spécial en caoutchouc synthétique a fait encore mieux, avec une réduction de 99 %. Les sacs de sable, pourtant empilés devant la porte avec une bâche plastique, ont obtenu une efficacité plus faible : au mieux, ils réduisaient les infiltrations de 70 % dans ces conditions.

Ruban adhésif résistant.

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Le côté de la porte compte également. Les protections adhésives fonctionnaient bien mieux lorsqu'elles étaient posées à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Les portes qui s'ouvrent vers l'extérieur résistaient aussi davantage aux infiltrations que celles qui s'ouvrent vers l'intérieur, même sans protection supplémentaire.

Pourquoi l'adhésif obtient-il de si bons résultats ? Les sacs de sable freinent l'eau, mais laissent souvent des passages entre eux ou le long du cadre. Le ruban, lui, peut recouvrir directement les petits espaces par lesquels l'eau s'infiltre. Dans les expériences, les chercheurs ont mis environ 10 à 20 minutes pour l'appliquer.

Attention toutefois : il ne suffit pas de poser quelques bandes pour rendre une maison étanche. Les résultats concernent des portes précises, dans un laboratoire, avec une hauteur d'eau limitée à 60 centimètres. Lors d'une véritable inondation, l'eau peut entrer par les murs, les aérations ou d'autres ouvertures, et la pression peut endommager la structure.

Les chercheurs présentent donc ces rubans comme une protection temporaire supplémentaire, pas comme un remplacement des dispositifs professionnels ou des consignes de sécurité. Leur étude montre surtout que pour une entrée d'eau limitée autour d'une porte, une solution simple et peu coûteuse peut parfois se révéler très efficace.