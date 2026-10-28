🌊 Einfaches Klebeband schützt besser vor Überschwemmungen als Sandsäcke

Um bei einer Überschwemmung zu verhindern, dass Wasser durch eine Tür eindringt, könnte ein einfaches, widerstandsfähiges Klebeband besser funktionieren als Sandsäcke.

Bei steigendem Wasserstand gehören Sandsäcke nach wie vor zu den bekanntesten Schutzmaßnahmen. Sie sind jedoch schwer, brauchen lange zum Aufstellen und sind keineswegs wasserdicht. Forschende der University of Hull im Vereinigten Königreich wollten ihre Wirksamkeit mit leichter erhältlichen Lösungen aus dem Handel vergleichen.

Vor den Türen von Häusern in Lamont, Iowa, gestapelte Sandsäcke vor einer Überschwemmung im Juni 2008. Foto: Patsy Lynch/FEMA, gemeinfrei.

Sie stellten sechs Arten von Haustüren in einem Labor auf, das eine Überschwemmung nachbilden konnte. Hinter jeder Tür sammelten und maßen sie das Wasser, das dennoch hindurchdrang. Anschließend erhöhten sie den Wasserstand schrittweise bis auf 60 Zentimeter und probierten verschiedene Schutzmaßnahmen aus.

Das überraschendste Ergebnis betraf verstärktes Klebeband, das oft Duct Tape genannt wird. Indem sie die möglichen Eintrittsstellen des Wassers an der Außenseite rund um die Tür abdeckten, verringerten die Forschenden das Eindringen im Vergleich zu einer ungeschützten Tür um 97 bis 98 Prozent.

Ein spezielles Band aus synthetischem Gummi schnitt mit einer Verringerung um 99 Prozent noch besser ab. Die Sandsäcke, die mit einer Plastikplane vor der Tür aufgestapelt waren, erzielten dagegen eine geringere Wirksamkeit: Unter diesen Bedingungen verringerten sie das Eindringen bestenfalls um 70 Prozent.

Widerstandsfähiges Klebeband.

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Auch die Seite der Tür spielt eine Rolle. Klebeband funktionierte deutlich besser, wenn es außen statt innen angebracht wurde. Nach außen öffnende Türen widerstanden dem Eindringen ebenfalls besser als nach innen öffnende Türen – selbst ohne zusätzlichen Schutz.

Warum erzielt das Klebeband so gute Ergebnisse? Sandsäcke bremsen das Wasser, lassen aber häufig Zwischenräume oder Spalten entlang des Rahmens offen. Das Klebeband kann die kleinen Stellen, durch die Wasser eindringt, direkt abdecken. In den Experimenten benötigten die Forschenden etwa 10 bis 20 Minuten für das Anbringen.

Dennoch gilt: Ein paar Klebestreifen reichen nicht aus, um ein Haus wasserdicht zu machen. Die Ergebnisse beziehen sich auf bestimmte Türen in einem Labor und auf eine auf 60 Zentimeter begrenzte Wasserhöhe. Bei einer echten Überschwemmung kann Wasser durch Wände, Lüftungsöffnungen oder andere Öffnungen eindringen, und der Druck kann die Bausubstanz beschädigen.

Die Forschenden verstehen diese Bänder daher als zusätzlichen vorübergehenden Schutz und nicht als Ersatz für professionelle Vorrichtungen oder Sicherheitshinweise. Ihre Studie zeigt vor allem, dass eine einfache und kostengünstige Lösung bei begrenztem Wassereintritt rund um eine Tür mitunter sehr wirksam sein kann.