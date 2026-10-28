🌊 Uma simples fita adesiva protege melhor contra inundações do que sacos de areia

Para impedir que a água entre por uma porta durante uma inundação, uma simples fita adesiva resistente pode funcionar melhor do que sacos de areia.

Diante da subida das águas, os sacos de areia continuam sendo uma das proteções mais conhecidas. No entanto, são pesados, demoram para ser instalados e estão longe de ser impermeáveis. Pesquisadores da Universidade de Hull, no Reino Unido, quiseram comparar sua eficácia com a de soluções mais fáceis de encontrar no comércio.

Sacos de areia empilhados diante das portas de casas em Lamont, Iowa, antes de uma inundação em junho de 2008. Foto: Patsy Lynch/FEMA, domínio público.

Eles instalaram seis tipos de portas residenciais em um laboratório capaz de reproduzir uma inundação. Atrás de cada porta, recolheram e mediram a água que conseguia passar. Depois, aumentaram gradualmente o nível da água até 60 centímetros, testando diferentes proteções.

O resultado mais surpreendente diz respeito à fita adesiva reforçada, frequentemente chamada de duct tape. Ao cobrir, pelo lado externo, as possíveis passagens de água ao redor da porta, os pesquisadores reduziram as infiltrações em 97% a 98% em comparação com uma porta sem proteção.

Uma fita especial de borracha sintética teve um desempenho ainda melhor, com uma redução de 99%. Os sacos de areia, embora empilhados diante da porta com uma lona plástica, apresentaram uma eficácia menor: nessas condições, reduziam as infiltrações em no máximo 70%.

Fita adesiva resistente.

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O lado da porta também é importante. As proteções adesivas funcionavam muito melhor quando instaladas do lado de fora, e não do lado de dentro. As portas que se abrem para fora também resistiam mais às infiltrações do que aquelas que se abrem para dentro, mesmo sem proteção adicional.

Por que a fita adesiva apresenta resultados tão bons? Os sacos de areia retardam a água, mas muitas vezes deixam passagens entre eles ou ao longo da moldura. A fita, por sua vez, pode cobrir diretamente os pequenos espaços por onde a água se infiltra. Nos experimentos, os pesquisadores levaram cerca de 10 a 20 minutos para aplicá-la.

Atenção, porém: não basta colocar algumas tiras para tornar uma casa impermeável. Os resultados dizem respeito a portas específicas, em um laboratório, com uma altura de água limitada a 60 centímetros. Durante uma inundação real, a água pode entrar pelas paredes, pelas aberturas de ventilação ou por outras aberturas, e a pressão pode danificar a estrutura.

Por isso, os pesquisadores apresentam essas fitas como uma proteção temporária adicional, e não como substitutas de dispositivos profissionais ou das orientações de segurança. O estudo mostra principalmente que, para uma entrada de água limitada ao redor de uma porta, uma solução simples e barata pode, às vezes, revelar-se muito eficaz.