☄️ Hablemos de nuevo de 3I/ATLAS y de su origen... helado

La cola de 3I/ATLAS acaba de proporcionar una pista sobre el lugar donde esta visitante interestelar habría nacido.

3I/ATLAS no procede de nuestro sistema solar. Este objeto fue descubierto en julio de 2025, en una trayectoria que muestra que llega del espacio interestelar. Se comportó como un cometa al acercarse al Sol: sus hielos se transformaron en gas, formando una envoltura a su alrededor y una larga cola.

3I/ATLAS observado por el telescopio espacial Hubble el 30 de noviembre de 2025. Las estrellas del fondo aparecen como trazos porque Hubble seguía el desplazamiento del cometa.

Crédito: NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA). Procesamiento: J. DePasquale (STScI). CC BY 4.0.

Esta es la cola que Lea Ferellec, Cyrielle Opitom y Colin Snodgrass observaron con el telescopio William-Herschel, en las islas Canarias. Las mediciones se realizaron los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2025, después de que 3I/ATLAS pasara más cerca del Sol. El instrumento descompuso la luz de la cola para identificar las sustancias que contenía.

Los investigadores detectaron, en particular, nitrógeno molecular y monóxido de carbono en una forma eléctricamente cargada. Cuando un gas cometario recibe energía del Sol, algunas moléculas pierden un electrón. Entonces se convierten en iones, cuya luz permite detectarlos en la cola.

La cantidad relativa de nitrógeno resulta especialmente interesante. Las mediciones indican que 3I/ATLAS contiene al menos 2,3 moléculas de nitrógeno por cada 100 moléculas de monóxido de carbono. Esta proporción es elevada en comparación con la de los cometas de nuestro sistema solar estudiados de la misma manera.

¿Por qué esta diferencia aporta información sobre su pasado? El nitrógeno molecular se transforma muy fácilmente en gas. Por tanto, para que una gran cantidad quede atrapada en los hielos durante el nacimiento de un cometa, deben darse condiciones muy frías. Así, los autores relacionan la composición de 3I/ATLAS con una formación lejos de su estrella de origen, en las regiones heladas del sistema planetario donde nació.

Esta interpretación coincide con otras observaciones de 3I/ATLAS. Mediciones anteriores de ciertas formas de hidrógeno ya indicaban que probablemente se formó a una temperatura no superior a unos -243 °C. Otros análisis del nitrógeno también apuntaban hacia las regiones exteriores del disco de materia que rodeaba a su joven estrella.

Las observaciones también aportan información sobre otros gases. La cola contiene trazas relacionadas con el dióxido de carbono, el agua y compuestos carbonados. Su cantidad es más difícil de relacionar directamente con los hielos originales, porque las reacciones químicas que tienen lugar alrededor del cometa transforman estas sustancias después de su liberación.

Ahora queda comparar esta huella con las de otros visitantes interestelares. Hasta la fecha solo se han identificado tres objetos procedentes de otro sistema estelar, y no todos han permitido estudiar sus gases. Por tanto, cada nuevo cometa interestelar observable podría revelar en qué condiciones se forman los cuerpos pequeños alrededor de otras estrellas.