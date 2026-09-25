☄️ Voltamos a falar de 3I/ATLAS e da sua origem... gelada

A cauda de 3I/ATLAS acaba de revelar uma pista sobre o local onde esta visitante interestelar pode ter nascido.

3I/ATLAS não vem do nosso Sistema Solar. Este objeto foi descoberto em julho de 2025, numa trajetória que mostra que chega do espaço interestelar. Comportou-se como um cometa ao aproximar-se do Sol: os seus gelos transformaram-se em gás, formando um invólucro à sua volta e uma longa cauda.

3I/ATLAS observado pelo telescópio espacial Hubble em 30 de novembro de 2025. As estrelas de fundo aparecem como rastos porque o Hubble acompanhava o movimento do cometa.

Crédito: NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA). Processamento: J. DePasquale (STScI). CC BY 4.0.

Foi esta cauda que Lea Ferellec, Cyrielle Opitom e Colin Snodgrass observaram com o telescópio William-Herschel, nas ilhas Canárias. As medições foram realizadas em 30 de novembro e 2 de dezembro de 2025, depois da passagem de 3I/ATLAS pelo ponto mais próximo do Sol. O instrumento decompôs a luz da cauda para identificar as substâncias nela presentes.

Os investigadores detetaram, nomeadamente, azoto molecular e monóxido de carbono sob uma forma eletricamente carregada. Quando um gás cometário recebe energia do Sol, algumas moléculas perdem um eletrão. Tornam-se então iões, que podem ser detetados na cauda através da sua luz.

A quantidade relativa de azoto é particularmente interessante. As medições indicam que 3I/ATLAS contém pelo menos 2,3 moléculas de azoto por cada 100 moléculas de monóxido de carbono. Esta proporção é elevada em comparação com a dos cometas do nosso Sistema Solar estudados da mesma forma.

Por que razão esta diferença fornece informações sobre o seu passado? O azoto molecular transforma-se muito facilmente em gás. Para que uma grande quantidade permaneça aprisionada no gelo durante o nascimento de um cometa, são necessárias condições muito frias. Os autores relacionam assim a composição de 3I/ATLAS com uma formação longe da sua estrela de origem, nas regiões geladas do sistema planetário onde nasceu.

Esta interpretação coincide com outras observações de 3I/ATLAS. Medições anteriores de certas formas de hidrogénio já indicavam uma formação a uma temperatura provavelmente não superior a cerca de -243 °C. Outras análises do azoto apontavam igualmente para as regiões exteriores do disco de matéria que rodeava a sua jovem estrela.

As observações também fornecem informações sobre outros gases. A cauda contém vestígios associados ao dióxido de carbono, à água e a compostos de carbono. É mais difícil relacionar diretamente a sua quantidade com os gelos de origem, porque as reações químicas que ocorrem em redor do cometa transformam estas substâncias depois da sua libertação.

Resta agora comparar esta assinatura com a de outros visitantes interestelares. Até à data, apenas três objetos provenientes de outro sistema estelar foram identificados, e nem todos permitiram estudar os seus gases. Cada novo cometa interestelar observável poderá, portanto, revelar em que condições se formam os pequenos corpos em torno de outras estrelas.