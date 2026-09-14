🗿 Hace 11 000 años, un ser humano fue esculpido sobre el lomo de un leopardo

Una escena grabada en piedra desde hace aproximadamente 11 000 años presenta a un ser humano en una posición, como mínimo, inesperada frente a un depredador.

La escultura acaba de salir a la luz en Karahantepe, en el sureste de Turquía, cerca de Şanlıurfa. De unos 70 cm de altura, representa a una persona sentada sobre el lomo de un leopardo. El Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía anunció su descubrimiento el 25 de agosto de 2026, después de las excavaciones realizadas este año en el yacimiento.

Una escultura de 11 000 años de antigüedad que representa a una persona montando un leopardo.

El lugar donde fue descubierta aporta parte de su interés. Los arqueólogos la encontraron en un banco corrido adosado al muro de una construcción de aproximadamente 3 m de diámetro. El suelo de esta pequeña estructura estaba cubierto de piedras planas. Según el ministerio, el objeto aún se encontraba en el lugar donde había sido dejado hacía milenios.

Para comprender su antigüedad, hay que remontarse a los inicios del Neolítico, mucho antes de las primeras ciudades y de la escritura. Karahantepe forma parte de un conjunto de yacimientos prehistóricos de la región de Şanlıurfa. El famoso Göbekli Tepe se encuentra en la misma región. Estos lugares han sacado a la luz numerosos edificios de piedra y representaciones de seres humanos o animales salvajes.

La nueva escultura destaca sobre todo por la posición de las dos figuras. Los seres humanos y los felinos ya habían aparecido asociados en el arte prehistórico regional. En Karahantepe, otra obra conocida representa incluso a una persona llevando un leopardo sobre la espalda. Aquí, la disposición está invertida: es el ser humano quien se encuentra encima del animal.

El leopardo no era, por lo demás, un animal cualquiera para las poblaciones de aquella época. Este gran depredador vivía en la región y aparece en varias obras neolíticas. En Sayburç, otro yacimiento cercano, una escena esculpida descubierta anteriormente representa, entre otros, a un hombre y dos leopardos. La repetición de este felino indica que ocupaba un lugar especial en las representaciones de estas comunidades.

Queda por saber qué significa la nueva escena. Ningún texto puede ofrecer la respuesta, ya que estas poblaciones aún no disponían de escritura. El arqueólogo Jens Notroff, del Instituto Arqueológico Alemán, menciona entre otras posibilidades una asociación con la fuerza, el valor o el dominio de un animal peligroso. No participó en las excavaciones y presenta estas posibilidades como interpretaciones, no como certezas.

Esta prudencia es aún más importante porque la antigüedad anunciada sigue siendo aproximada. Los especialistas consultados después del descubrimiento señalan que su datación deberá documentarse mejor en las publicaciones científicas. Las excavaciones de Karahantepe, iniciadas en 2019, continúan. El contexto preciso de la escultura y los próximos objetos encontrados en esta estructura podrían ayudar a comprender por qué esta persona fue representada sobre un leopardo.