🌟 Esta estrella de neutrones absorbe el viento de una gigante

Se ha observado una estrella muerta mientras engullía parte del gas expulsado por su gigantesca vecina.

La escena tiene lugar en BP Crucis, un sistema situado a unos 13.000 años luz de la Tierra. Reúne dos astros muy diferentes. Wray 977 es una inmensa estrella azul, unas 40 veces más masiva que el Sol. A su alrededor orbita GX 301-2, el corazón extremadamente denso de una antigua estrella que explotó.

Representación artística del sistema BP Crucis. El púlsar GX 301-2 se acerca a un flujo denso de gas expulsado por la hipergigante azul Wray 977.

Crédito: Laboratorio de Imágenes Conceptuales del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA

GX 301-2 solo mide unos veinte kilómetros de diámetro. Esta estrella de neutrones gira sobre sí misma aproximadamente cada 11 minutos. Emite un haz de rayos X que barre regularmente la Tierra, lo que la convierte en un púlsar.

Su gigantesca vecina desempeña un papel esencial en esta actividad: Wray 977 expulsa continuamente materia al espacio en forma de viento estelar. No se trata de un viento ordinario, sino de un flujo de gas muy caliente que abandona la estrella.

Durante su órbita, el púlsar atraviesa una región donde este gas es especialmente denso, y los astrónomos pensaban que parte de esa materia era capturada entonces por la estrella de neutrones. Esta caída explicaría las intensas emisiones de rayos X observadas durante varios días.

Representación artística de las tres fases de la acreción de GX 301-2 durante su paso por el flujo denso de plasma de su estrella compañera.

Crédito: Laboratorio de Imágenes Conceptuales del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA

El telescopio espacial XRISM permitió seguir directamente el movimiento de este gas cerca del púlsar. Observó BP Crucis durante unas 16 horas, el 1 de febrero de 2025. Su instrumento Resolve analiza con gran precisión la energía de los rayos X recibidos. Los investigadores observaron, en particular, señales producidas por el hierro; su desplazamiento permitió medir la velocidad y la dirección del gas.

La materia se dirigía hacia el púlsar a unos 540.000 km/h. Las observaciones confirman así directamente que GX 301-2 captura parte del viento de su estrella compañera.

Sin embargo, esta materia no cae siempre de la misma manera. Cuando el púlsar penetra en la región densa, el gas capturado puede empezar a girar a su alrededor. Entonces se forma un disco turbulento antes de que la materia descienda gradualmente hacia la estrella de neutrones.

Más adelante en el flujo de gas, este disco desaparece. El gas puede entonces caer más directamente hacia el púlsar. Esta caída libera una gran cantidad de energía: la materia acelera y se calienta intensamente al acercarse a este objeto extremadamente denso.

Parte de esta energía se emite en forma de rayos X. El púlsar tarda unos cuatro días en atravesar la región densa responsable de esta actividad.

Estas mediciones permiten comprender mejor cómo una estrella de neutrones captura la materia de su compañera durante su órbita. BP Crucis vuelve a alcanzar una configuración comparable cada 41,5 días. Otras observaciones podrán mostrar cómo evoluciona este flujo de gas de un paso al siguiente.