🟠 Ríos se vuelven naranjas y metálicos

Ríos casi intactos del norte de Alaska adquieren de repente un color naranja, y su agua a veces contiene más metales que la procedente de minas.

El fenómeno se produce en la cordillera de Brooks, una región ártica donde el suelo normalmente permanece congelado durante varios años. Este suelo permanentemente congelado se denomina permafrost. Con el calentamiento, su parte descongelada puede volverse más profunda. El agua se infiltra entonces en capas del subsuelo a las que antes accedía mucho menos.

Un curso de agua de color naranja en la cordillera de Brooks, en el norte de Alaska. Crédito: U.S. Geological Survey / Josh Koch

Esta agua entra en contacto con minerales que contienen, entre otros elementos, hierro y azufre. Entonces se producen reacciones químicas que liberan ácido sulfúrico y distintos metales. El hierro da a los cursos de agua ese tono oxidado tan visible. El mecanismo se denomina drenaje ácido de roca. Por tanto, puede aparecer de forma natural, sin que haya una mina ni actividad industrial cerca.

Para medir su magnitud, unos investigadores estudiaron seis cuencas hidrográficas situadas en parques y reservas del noroeste de Alaska. Entre 2022 y 2024, recogieron muestras de agua de los ríos principales, sus afluentes y pequeños cursos procedentes de las laderas. Los análisis revelan aguas muy ácidas y fuertemente enriquecidas en sulfatos y metales.

El resultado más sorprendente aparece más adelante río abajo. El río principal consigue limitar la acidificación cuando estas aguas se mezclan con él. Sin embargo, algunos metales continúan su recorrido y su concentración puede seguir aumentando, incluso considerablemente. Los investigadores midieron concentraciones aproximadamente 70 veces superiores hasta 97 km después de la llegada del agua contaminada.

Agua naranja se une al agua azul del río Kutuk en el parque nacional Gates of the Arctic, en Alaska. Crédito: Ken Hill / National Park Service

Los registros de calidad del agua también permiten fechar un cambio importante. En 2019, las concentraciones de sulfato y zinc aumentaron bruscamente en varias cuencas. Ese año correspondió al verano más caluroso registrado hasta entonces en Alaska, seguido de un invierno muy nevado. Una gruesa capa de nieve puede aislar el suelo y ralentizar su recongelación.

En otras palabras, más agua podría haber penetrado profundamente en el terreno descongelado y luego haber reaccionado con los minerales. Después, las concentraciones disminuyeron gradualmente, sin volver de inmediato a su estado anterior. El fenómeno ya supera estas seis cuencas: se han documentado más de 200 ríos y arroyos afectados, especialmente en regiones árticas y boreales.

Actualmente no se ha establecido ningún efecto nocivo sobre los habitantes o la fauna de estos cursos de agua aislados. Los investigadores tampoco informan de una mortalidad masiva de peces ni de ningún problema conocido relacionado con el agua potable en las aldeas. Ahora, nuevos estudios deben determinar los riesgos para los ecosistemas acuáticos y seguir la evolución de estos ríos a medida que se descongela el suelo.