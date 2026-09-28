🧊 Los glaciares liberan metano

Bajo algunos glaciares del Ártico, el agua de deshielo hace emerger a la superficie metano que permaneció atrapado en la roca durante millones de años.

El fenómeno se estudió en Svalbard, un archipiélago noruego situado muy al norte del círculo polar. Los investigadores tomaron 148 muestras en los ríos procedentes de 19 glaciares. Todos estos ríos contenían más metano que la concentración habitual en el agua. En los casos más destacados, la concentración alcanzaba hasta 425 veces ese nivel.

El agua de deshielo glaciar fluye sobre rocas en Svalbard.

Crédito: Billy Lindblom — CC BY 2.0 / Wikimedia Commons.

Para comprender de dónde procede este gas, el equipo analizó su composición. También buscó etano y propano. Estos indicios señalan que la mayor parte del metano procede de las rocas situadas bajo el hielo, y no de microbios que viven bajo los glaciares. Se trata del llamado metano termogénico, formado en el subsuelo por efecto del calor y la presión.

Sin embargo, no todos los glaciares liberan la misma cantidad de gas. Las concentraciones más elevadas aparecen cuando se reúnen dos condiciones: el glaciar descansa sobre rocas ricas en materia orgánica, especialmente esquistos, y su lecho no está completamente congelado.

Este segundo punto cambia muchas cosas. Cuando una parte de la base del glaciar está descongelada, el agua puede circular bajo el hielo. Entonces atraviesa grietas y sedimentos, recoge metano y lo transporta hacia el exterior. Las mediciones de radar realizadas en varios glaciares permitieron a los investigadores determinar qué zonas de su base se encontraban en ese estado.

Una vez que sale del glaciar, el agua llega a ríos muy turbulentos. Parte del metano disuelto escapa entonces hacia la atmósfera. El equipo estima que los glaciares terrestres de Svalbard podrían transportar así entre 182 y 368 toneladas de metano al año.

Además, el vínculo con el calentamiento no es lineal. Un deshielo más intenso aporta más agua bajo algunos glaciares y puede, durante un tiempo, aumentar el transporte de metano. Pero cuando un glaciar se vuelve más delgado, su base puede acabar congelándose. Entonces el agua circula con más dificultad bajo el hielo, lo que reduce este mecanismo de transporte.

Los investigadores también constataron que el pico de concentración de metano se encontraba muy por delante del frente del glaciar en el 68 % de los ríos estudiados. Por tanto, las aguas subterráneas ricas en gas pueden incorporarse a los cursos de agua río abajo. Estudios anteriores realizados en Svalbard indican que estas fuentes situadas delante de los glaciares podrían emitir más metano que los propios ríos glaciares.

El siguiente paso consiste en buscar este mecanismo en otros lugares. También hay glaciares que cubren terrenos ricos en hidrocarburos en otras regiones árticas, en Canadá y en algunas zonas de la Antártida. La naturaleza de las rocas y el estado del lecho glaciar permitirán determinar dónde puede llegar efectivamente este metano antiguo a la superficie.