🧊 Geleiras liberam metano

Sob certas geleiras do Ártico, a água do degelo traz à superfície metano que permaneceu preso nas rochas durante milhões de anos.

O fenômeno foi estudado em Svalbard, um arquipélago norueguês situado muito ao norte do Círculo Polar Ártico. Os pesquisadores coletaram 148 amostras em rios provenientes de 19 geleiras. Todos esses rios continham mais metano do que a concentração habitual na água. Nos casos mais extremos, a concentração chegava a 425 vezes esse nível.

Água do degelo de uma geleira escoa sobre rochas em Svalbard.

Crédito: Billy Lindblom — CC BY 2.0 / Wikimedia Commons.

Para entender de onde vem esse gás, a equipe analisou sua composição. Também procurou etano e propano. Esses indícios indicam que a maior parte do metano provém das rochas situadas sob o gelo, e não de micróbios que vivem sob as geleiras. Trata-se do chamado metano termogênico, formado no subsolo sob o efeito do calor e da pressão.

No entanto, nem todas as geleiras liberam a mesma quantidade de gás. As concentrações mais elevadas aparecem quando duas condições se combinam: a geleira repousa sobre rochas ricas em matéria orgânica, especialmente xistos, e seu leito não está totalmente congelado.

Esse segundo ponto muda muita coisa. Quando parte da base da geleira está descongelada, a água pode circular sob o gelo. Ela atravessa fissuras e sedimentos, absorve metano e depois o transporta para fora. Medições de radar realizadas em várias geleiras permitiram aos pesquisadores determinar quais áreas de suas bases estavam nesse estado.

Depois de sair da geleira, a água chega a rios muito turbulentos. Parte do metano dissolvido escapa então para a atmosfera. A equipe estima que as geleiras terrestres de Svalbard possam transportar cerca de 182 a 368 toneladas de metano por ano.

A relação com o aquecimento, aliás, não é linear. Um degelo mais intenso leva mais água para sob certas geleiras e pode, durante um período, aumentar o transporte de metano. Mas, quando uma geleira fica mais fina, sua base pode acabar congelando. A água passa então a circular com menos facilidade sob o gelo, reduzindo esse mecanismo de transporte.

Os pesquisadores também constataram que o pico de concentração de metano se encontrava muito à frente da frente da geleira em 68% dos rios estudados. Assim, águas subterrâneas ricas em gás podem chegar aos cursos d’água a jusante. Trabalhos anteriores em Svalbard indicam que essas fontes situadas diante das geleiras podem emitir mais metano do que os próprios rios glaciais.

A próxima etapa consiste em procurar esse mecanismo em outros locais. Geleiras também cobrem terrenos ricos em hidrocarbonetos em outras regiões árticas, no Canadá e em algumas partes da Antártida. A natureza das rochas e o estado do leito glacial permitirão determinar onde esse metano antigo pode efetivamente chegar à superfície.