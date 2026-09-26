🧪 Al desmontar el LSD, obtienen una molécula con efectos opuestos

Al retirar progresivamente partes del LSD, unos investigadores obtuvieron una molécula que produce efectos opuestos a los de la sustancia original. El LSD actúa sobre el cerebro al fijarse a varios receptores presentes en las células y desencadenar varias reacciones al mismo tiempo.

Para descubrir qué partes del LSD son responsables de estas reacciones, un equipo de la Universidad de California en Davis eligió un enfoque bastante directo: desmontar la molécula pieza por pieza. Su estructura contiene varios grupos de átomos conectados entre sí. Los investigadores retiraron algunos y observaron cómo se comportaba cada nueva versión.

La estructura química del LSD, representada en el centro, se simplifica en varios análogos moleculares.

Crédito: Andras Domokos y Andrian G. Basargin / UC Davis.

Las diferencias aparecieron rápidamente. Algunas moléculas simplificadas conservaban una fuerte acción sobre el receptor principalmente asociado con las alucinaciones provocadas por los psicodélicos. Otras perdían en gran medida esta propiedad.

Dos moléculas obtenidas, llamadas UCD0094 y UCD0076, mostraron un perfil considerado interesante durante los primeros experimentos.

La principal sorpresa llegó con UCD0076. En ratones, esta molécula produjo efectos que los investigadores comparan con los de los medicamentos antipsicóticos. En otras palabras, al retirar ciertas partes de una molécula conocida por sus efectos psicodélicos, el equipo obtuvo un compuesto con un comportamiento casi opuesto en varias pruebas.

Esta diferencia parece estar relacionada con la forma en que UCD0076 actúa sobre la serotonina. La molécula se fija principalmente a un receptor llamado 5-HT2C, uno de los muchos puntos de contacto que utiliza la serotonina en el cerebro. Este receptor ya es objeto de investigación en relación con varios trastornos neurológicos y psiquiátricos, especialmente la esquizofrenia.

Sin embargo, UCD0076 sigue siendo una molécula experimental. Los resultados actuales proceden de experimentos de laboratorio y de pruebas en ratones, no de ensayos con pacientes. Ahora los investigadores deben crear otras variantes y estudiar su seguridad, duración de acción y comportamiento en el organismo antes de que pueda plantearse un posible ensayo en seres humanos.