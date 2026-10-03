🌟 Podría haber muchos más magnetares de lo que se pensaba en el universo

Los magnetares, considerados durante mucho tiempo astros poco comunes, podrían representar aproximadamente la mitad de las estrellas de neutrones aisladas de nuestra galaxia.

Una estrella de neutrones puede aparecer después de la explosión de una estrella masiva. Su núcleo colapsa y forma entonces una esfera extremadamente densa, de unos veinte kilómetros de diámetro. Algunas poseen un campo magnético particularmente potente: son los magnetares. Su campo puede alcanzar aproximadamente cien mil millones de gauss, miles de millones de veces más que el de la Tierra.

Representación artística de un magnetar, una estrella de neutrones dotada de un campo magnético extremadamente intenso.

Crédito: ESA

Pero ¿cuántos magnetares nacen realmente? Es imposible limitarse a contar los que conocemos. Algunos son mucho más fáciles de detectar que otros y su apariencia evoluciona con la edad. Por ello, unos investigadores simularon en un ordenador poblaciones enteras de estrellas de neutrones y después compararon el resultado con las observaciones realizadas en la Vía Láctea.

Durante la vida de estos astros, su rotación se ralentiza, su temperatura disminuye y su campo magnético evoluciona. También se desplazan por la galaxia. Los investigadores reprodujeron estos cambios y probaron distintas proporciones de magnetares en el momento de su nacimiento. Después buscaron los escenarios que mejor correspondieran a las estrellas de neutrones detectadas realmente.

Los astros más jóvenes aportan aquí una pista valiosa. El estudio incluye 23 con menos de 2.000 años de edad. Solo nueve son púlsares clásicos, estrellas de neutrones que emiten señales regularmente gracias a su rotación. Los demás son magnetares o estrellas de neutrones pertenecientes a otra categoría, observadas en el centro de los restos de explosiones estelares.

El resultado indica que los magnetares serían mucho más comunes de lo previsto. Según las simulaciones, aproximadamente una de cada dos estrellas de neutrones aisladas podría ser un magnetar. Los cálculos también indican que más de dos estrellas masivas explotarían cada siglo en la Vía Láctea.

Esta estimación interesa a los astrónomos que estudian ciertas explosiones muy energéticas del universo. Los magnetares podrían estar en el origen de algunos estallidos de rayos gamma, estallidos rápidos de radio y explosiones estelares muy luminosas. Conocer su número permite comprobar si son lo bastante frecuentes como para explicar una parte de estos fenómenos.

Sin embargo, esta proporción del 50 % sigue dependiendo de las hipótesis utilizadas en las simulaciones y del reducido número de objetos conocidos. Ahora los investigadores quieren comparar su estimación con la frecuencia de los fenómenos violentos observados en otras galaxias. Para ello, tendrán que determinar, entre otras cosas, cuántas estrellas se formaron en cada una de esas galaxias a lo largo del tiempo.