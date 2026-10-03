🌟 Poderá haver muito mais magnetares do que se pensava no Universo

Os magnetares, considerados durante muito tempo astros raros, podem representar cerca de metade das estrelas de nêutrons isoladas da nossa Galáxia.

Uma estrela de nêutrons pode surgir após a explosão de uma estrela massiva. Seu núcleo entra em colapso e forma uma esfera extremamente densa, com cerca de vinte quilômetros de diâmetro. Algumas possuem um campo magnético particularmente poderoso: são os magnetares. Seu campo pode atingir cerca de cem trilhões de gauss, bilhões de vezes mais intenso que o da Terra.

Vista artística de um magnetar, uma estrela de nêutrons dotada de um campo magnético extremamente intenso.

Crédito: ESA

Mas quantos magnetares nascem realmente? É impossível simplesmente contar aqueles que conhecemos. Alguns são muito mais fáceis de detectar do que outros, e sua aparência evolui com a idade. Pesquisadores simularam, portanto, no computador, populações inteiras de estrelas de nêutrons e depois compararam o resultado com as observações realizadas na Via Láctea.

Durante a vida desses astros, sua rotação desacelera, sua temperatura diminui e seu campo magnético evolui. Eles também se deslocam pela Galáxia. Os pesquisadores reproduziram essas mudanças, testando diferentes proporções de magnetares no nascimento. Em seguida, procuraram os cenários que melhor correspondiam às estrelas de nêutrons realmente detectadas.

Os astros mais jovens fornecem aqui uma pista valiosa. O estudo considera 23 com menos de 2.000 anos. Apenas nove são pulsares clássicos, estrelas de nêutrons que emitem sinais regularmente graças à sua rotação. Os demais são magnetares ou estrelas de nêutrons pertencentes a outra categoria, observadas no centro dos restos de explosões estelares.

O resultado indica que os magnetares seriam muito mais comuns do que se previa. Segundo as simulações, cerca de uma em cada duas estrelas de nêutrons isoladas poderia ser um magnetar. Os cálculos também indicam que mais de duas estrelas massivas explodiriam a cada século na Via Láctea.

Essa estimativa interessa aos astrônomos que estudam algumas explosões extremamente energéticas do Universo. Os magnetares podem estar na origem de algumas explosões de raios gama, rajadas rápidas de rádio e explosões estelares muito luminosas. Conhecer seu número permite, portanto, verificar se eles são frequentes o bastante para explicar parte desses eventos.

Essa proporção de 50% continua, contudo, dependente das hipóteses utilizadas nas simulações e do pequeno número de objetos conhecidos. Os pesquisadores agora querem comparar sua estimativa com a frequência dos fenômenos violentos observados em outras galáxias. Para isso, terão de determinar, entre outras coisas, quantas estrelas se formaram em cada uma dessas galáxias ao longo do tempo.