🤖 Este perro robot ha recorrido un maratón entero con una sola carga

Un perro robot recorrió los 42,195 km de un maratón junto a corredores humanos, sin recargar su batería ni una sola vez.

Este logro tuvo lugar en noviembre de 2024, durante el maratón de Sangju, en Corea del Sur. Bautizado RAIBO2, el robot cruzó la línea de meta en 4 h 19 min 52 s. Un estudio publicado en Nature en septiembre de 2026 explica ahora cómo sus diseñadores lograron semejante autonomía.

RAIBO2 durante el maratón de Sangju, que recorrió íntegramente con una sola carga de batería.

Crédito: KAIST, a través de DongA Science.

Correr sobre cuatro patas exige mucha energía a una máquina. A diferencia de un vehículo con ruedas, debe accionar constantemente sus articulaciones para sostener su peso. Cada contacto con el suelo también puede frenar el movimiento. Estas pequeñas pérdidas terminan agotando la batería, además de la energía necesaria para avanzar.

Los científicos del instituto coreano KAIST rediseñaron las patas, los motores y la forma de correr. Al aligerar ciertas piezas, redujeron el esfuerzo necesario en cada zancada, al tiempo que conservaron una estructura suficientemente sólida para soportar los impactos.

También mejoraron los circuitos que alimentan los motores. Parte de la electricidad que consume un robot se transforma inútilmente en calor dentro de sus componentes. Los circuitos con menor resistencia eléctrica limitan esta pérdida. Es un ahorro poco visible, pero importante cuando hay que repetir el mismo movimiento durante más de cuatro horas.

RAIBO2 corre junto a los participantes durante el maratón de Sangju, en Corea del Sur.

Crédito: KAIST/RAI Lab, a través de Seoul Economic Daily.

El software también aprendió a ahorrar energía. Gracias a un entrenamiento mediante simulación, el robot adoptó movimientos que reducen los impactos cuando sus patas tocan el suelo. En particular, evita apoyar una pata a una velocidad demasiado elevada, lo que desperdiciaría energía.

Durante el maratón, RAIBO2 mantuvo una velocidad media de aproximadamente 9,5 km/h pese a los cambios de terreno y de desnivel. Los investigadores midieron un consumo total de 1 280 Wh durante la carrera. La batería no estaba completamente vacía al llegar, incluso después de cubrir la distancia oficial.

Este enfoque permitió obtener, según su comparación, una autonomía más de tres veces superior a la de los robots cuadrúpedos anteriores.

El siguiente objetivo va más allá de las competiciones deportivas. Una gran autonomía podría permitir que los robots inspeccionaran instalaciones industriales, vigilaran infraestructuras o atravesaran zonas de difícil acceso. Sin embargo, aún queda por comprobar cómo evoluciona esta autonomía con una carga útil y obstáculos.