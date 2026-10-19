🤖 Este cão robô percorreu uma maratona inteira com uma única carga

Um cão robô percorreu os 42,195 km de uma maratona ao lado de corredores humanos, sem recarregar a bateria uma única vez.

Essa façanha aconteceu em novembro de 2024, durante a maratona de Sangju, na Coreia do Sul. Batizado de RAIBO2, o robô cruzou a linha de chegada em 4 h 19 min 52 s. Um estudo publicado na Nature em setembro de 2026 explica agora como seus criadores conseguiram obter tamanha resistência.

RAIBO2 durante a maratona de Sangju, que percorreu integralmente com uma única carga de bateria.

Crédito: KAIST, via DongA Science.

Correr sobre quatro patas exige muita energia de uma máquina. Ao contrário de um veículo sobre rodas, ela precisa acionar constantemente suas articulações para sustentar o próprio peso. Cada contato com o solo também pode frear o movimento. Essas pequenas perdas acabam esgotando a bateria, além da energia necessária para simplesmente avançar.

Os cientistas do instituto coreano KAIST revisaram as patas, os motores e a maneira de correr. Ao tornar algumas peças mais leves, reduziram os esforços necessários a cada passada, mantendo uma estrutura suficientemente resistente para suportar os impactos.

Eles também aprimoraram os circuitos que alimentam os motores. Parte da eletricidade consumida por um robô se transforma inutilmente em calor em seus componentes. Circuitos com menor resistência elétrica limitam essa perda. É uma economia pouco visível, mas importante quando é preciso repetir o mesmo movimento durante mais de quatro horas.

RAIBO2 corre ao lado de participantes durante a maratona de Sangju, na Coreia do Sul.

Crédito: KAIST/RAI Lab, via Seoul Economic Daily.

O software também aprendeu a poupar suas forças. Graças a um treinamento por simulação, o robô adotou movimentos que reduzem os impactos quando suas patas tocam o solo. Ele evita, principalmente, apoiar uma pata em velocidade muito alta, o que desperdiçaria energia.

Durante a maratona, RAIBO2 manteve uma velocidade média de aproximadamente 9,5 km/h, apesar das mudanças de terreno e de inclinação. Os pesquisadores mediram um consumo total de 1.280 Wh durante a corrida. A bateria não estava completamente vazia na chegada, mesmo depois de cobrir a distância oficial.

Essa abordagem permitiu obter, segundo a comparação feita pelos pesquisadores, uma autonomia mais de três vezes superior à dos robôs quadrúpedes anteriores.

O próximo objetivo vai além das competições esportivas. Uma grande autonomia poderia permitir que robôs inspecionassem locais industriais, monitorassem instalações ou atravessassem áreas de difícil acesso. Ainda é preciso verificar, no entanto, como essa resistência evolui com uma carga útil e diante de obstáculos.